Adventskalender 13: "Respect" von Aretha Franklin

Der Song von Aretha Franklin ist nicht nur ein Manifesto der Frauenbewegung, sondern auch der erste iOS-Klingelton der Welt.

Auflösung der Frage von gestern: Wenn Apple im Januar 1999 HAL 9000 schon eine Prognose über die Ankunft von Siri in den Mund gelegt hätte, würden wir heute in Cupertino freundlich auch nach den Lottozahlen von morgen fragen. Das war’s natürlich nicht. Auch ging es weder um das Jahr 1984 noch um 2001, sondern um das anstehende Jahr 2000 und das sogenannte Y2K-Problem, vor dem Apple dank der Systemarchitektur des Mac gefeit war. Wie wir alle wissen, fiel der Weltuntergang zum 1.1.2000 ins Wasser. Was wir nicht wissen: Waren die Warnungen übertrieben oder die Maßnahmen genau richtig und zur rechten Zeit eingeleitet? Vermutlich lag die Wahrheit irgendwo dazwischen.

Wir Musikfreunde erinnern uns recht ungern an das Jahr 2016. Das hatte noch gar nicht begonnen, da nahm Lemmy Kilmister seinen Platz in der großen Rock’n-Roll-Band auf der der anderen Seite ein. Kurz nach dem Jahreswechsel verstarben David Bowie und Glenn Frey, völlig überraschend im März Roger Cicero und im April Prince. Keith Emerson beging im März Suizid, im Dezember erlag Greg Lake einem Krebsleiden. Auch Hugo Strasser verließ uns 2016, immerhin war er fast 94 Jahre alt geworden.

Wir müssen aber nicht meinen, nur weil 2016 Geschichte ist, sucht die Band da oben im Himmel nicht nach weiteren Zugängen. Im Jahr 2018 war es Aretha Franklin, die den Gesangssatz verstärkte – hier unten fehlt sie aber schmerzlich. Nur ihr großes Werk und ihre prägende Persönlichkeit spenden ein wenig Trost, all die Songs, die eine der größten Sängerinnen der Musikgeschichte aufgenommen hat, bleiben ja.

Vor allem Franklins größer Hit „Respect“, den Apple 2007 und 2008 jeweils vor Keynotes im Vorprogramm laufen ließ – und Steve Jobs nutzte, um zu zeigen, wie man aus im iTunes Store erhältlichen Stücken einen eigenen Klingelton erstellen kann, der freilich noch mal extra kostete.

Franklins „Respect“-Version aus dem Jahr 1967 war nicht einmal das Original, sondern ein Cover eines Otis-Redding-Songs, der zwei Jahre älter ist.

Wobei: Was heißt hier Cover? Franklin änderte auch den Text und vor allem den Bezug der Geschichte. Während Redding noch von einem Mann erzählt, der abends müde von der Arbeit heim kehrt und von seiner treu sorgenden Ehefrau Respekt einfordert, klingt Franklins Version aus der Frauenperspektive deutlich selbstbewusster. Denn ihre Heldin ist eine Frau, die Sozialhilfe bezieht, obwohl sie mit einem Mann zusammenlebt, was seinerzeit verboten war. Sie überlässt das Geld dem inoffiziellen Mann, fordert dafür aber wenigstens seinen Respekt ein.

Kein Wunder, dass dieser Song von der afroamerikansichen Befreiungsbewegung und der Frauenbewegung geradezu als Hymne angenommen wurde. Selbstbewusst und stimmgewaltig zeigte sich Aretha auch ein gutes Jahrzehnt später, als sie ihren Film-Gatten, der gerade in Begriff war, mit der wieder zusammengebrachten Band im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, mit auf den Weg gab, nochmal darüber nachzudenken, was er ihr denn antäte, sie hier in diesem Imbiss wieder allein zu lassen: „Think!“ Bittere Ironie: Der derart Angesungene verstarb auch im Jahr 2018.

Die Frage: Wie hießen Darsteller und Figur, die von Jake und Elwood trotz der schmetternden Aretha Franklin dazu gebracht wurde, wieder auf Tour zu gehen?

Donald „Duck“ Dunne „Blue Lou“ Marini Matt „Guitar“ Murphy

Zu gewinnen gibt es heute:

Eine Lizenz von Parallels Desktop 14 im Wert von 80 Euro

Windows auf dem Mac? Das geht, sogar mit Bordmitteln von macOS. Doch ist das Erstellen einer Boot-Camp-Partition ein wenig aufwendig und der Wechsel zwischen macOS und Windows wegen des erforderlichen Neustarts alles andere als bequem. Das beste aus beiden Welten führt der Virtualisierer Parallels Desktop zusammen: Nutzen Sie einfach Windows-Programme, ohne den Mac neu booten zu müssen. Eine Windows-Lizenz ist nicht inbegriffen.