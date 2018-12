Adventskalender 14: "A Little Less Conversation"

Die bunten Songs von Elvis Presley passten ganz gut zu den bunten Macs vom Anfang des Jahrtausends.

Auflösung der Frage von gestern: Donald „Duck“ Dunn, der Bassist der Blues Brothers, verstarb bereits 2012, im Film gabeln ihn Jake und Elwood zusammen mit einem Großteil der Band in einem sehr plüschigen Club auf. Der Saxophonist „Blue Lou“ Marini verschwindet zwar auch mit Arethas Film-Ehemann aus dem Imbiss, nicht ohne Dax-Solo, natürlich. Es war Matt „Guitar“ Murphy, der nicht nur im Film so hieß und im diesem Jahr verstarb, er wurde 88 Jahre alt.

Elvis ist nicht tot, er ist nur nach Hause gegangen. Heißt es bei den „Man in Black“ und auch Douglas Adams lässt den King in „Mostly Harmless“ (auf deutsch: „Einmal Rupert und zurück“) weit draußen im Weltall leben. Andere verorten ihn an einer Tankstelle in Arizona oder irgendwo in der Südsee. Enthielte diese populäre Verschwörungstheorie einen wahren Kern, wäre Elvis jetzt gerade einmal 83 Jahre alt – kein Alter für einen Musiker, sieht man ja an dem seit gestern 75-jährigen Keith Richards, der mindestens doppelt so alt aussieht.

Aber leider ist Elvis wirklich tot – und brachte dabei das Kunststück fertig, seit seinem Ableben vor über 40 Jahren weit mehr zu verdienen als zu Lebzeiten. Er war sogar lange der Musiker, der als Toter am meisten verdiente – bis Michael Jackson starb, aber der brach auch schon zu Lebzeiten sämtliche Rekorde.

Die Comebacks von Elvis sind ungezählt, viele seiner Songs wurden erst posthum so richtig zum Hit. Etwa „A Little Less Conversation“, das rund um seinen 70sten Geburtstag in einigen Werbespots zum Einsatz kam und deshalb mit anderen Elvis-Songs im Vorprogramm der Keynote der Macworld Expo in San Francisco im Januar 2005 in Dauerschleife lief.

Einen Elvis-Song hatte auch Apple für einen seiner Werbefilme lizenziert, das war aber schon ein paar Jahre früher „Blue Suede Shoes“ – für den iMac im neuen Farbton Indigo, der auch anders als „Ruby“ und „Sage“ ein paar Jahre überdauerte. Denn der einfache Blaue verblieb auch im Programm, als Apple im Februar 2001 ganz tief in den Farbtopf griff und einen iMac nicht nur mit blauen Punkten herausbrachte (Blue Dalmatian), sondern auch einen mit einem seltsamen floralen Muster: Flower Power.

Die Frage:

Diese Premiere gab es auf der Macworld Expo 2002 in Tokio. Jene Keynote hatte aber eine andere Besonderheit. Welche?

Wegen der Zeitverschiebung fand sie nicht morgens (Ortszeit) statt, sondern abends Steve Jobs trug keinen Rollkragenpulli, sondern einen Anzug Das Live-Publikum konnte über Kopfhörer eine Simultan-Übersetzung der Ansprache hören

Zu gewinnen gibt es heute:

LMP Basic USB-C-Hub im Wert von 45 Euro

Mit dem USB-C Basic Hub erweitert LMP seine umfangreiche Serie der USB-C-Docks und Adapter um ein vielseitiges Tool für unterwegs, den Büroalltag und private Anwendungen. Das handliche Aluminium-Dock verfügt über drei USB-3.0-Ports, einen Kartenleser für SD- und microSD- Karten sowie einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung. So bringt es bewährte Anschlüsse an neue Modelle von Macbook und Macbook Pro zurück und sorgt dabei zugleich für Ordnung auf dem Schreibtisch.