Adventskalender 15: "Boulevard of Broken Dreams"

Der Song von Green Day wurde unfreiwillig programmatisch für das damit angekündigte Produkt – Ping.

Auflösung der Frage von gestern: Nein, Apple richtet sich nicht wie das IOC nach der Hauptfernsehzeit in den USA, sondern präsentiert immer morgens nach Ortszeit. Für eine Keynote in Tokio bedeutete das eben für Europa, verdammt früh aufzustehen und für Kalifornien, abends länger im Büro zu bleiben. Die Macworld Expo in Tokio war die größte ihrer Art und Japan früher Apples wichtigster Auslandsmarkt, das interessierte Publikum hatte auch keinen Dolmetscher nötig, um Steve Jobs verstehen zu können. Dieser trug an jenem Februarmorgen in Tokio aber nicht seine Uniform aus Jeans und schwarzem Turtleneck, sondern tatsächlich einen Anzug – wenn auch ohne Krawatte.

Das Apple-Jahr kennt ja einige feste Termine, die WWDC im Juni oder die iPhone-Keynote im September. Meist kommt noch eine kurze Show im März dazu und manchmal noch eine im Oktober. Nach Apple kann man vielleicht nicht die Uhr stellen, aber den Kalender. Billie Joe Armstrong von Green Day könnte also einfach die Nachrichten verfolgen anstatt vom Sommer zu träumen und seine Umgebung dazu aufzufordern, ihn rechtzeitig vor dem Herbst zu wecken. Von wegen „Wake me up, when September ends“. Eher: „Wake me up, when a new iPhone ships“.

Wer weiß, vielleicht spielt Apple den Song ja im nächsten Jahr, wenn iPhone XS, XS Max und XR ihre Nachfolger bekommen. Einen anderen Titel der Punk-Band aus Kalifornien lief im Vorprogramm einer Show, die noch Anfang September stieg, genauer gesagt am 1. September 2008. Auch damals konnte man den Kalender nach Apple und seinen Keynotes stellen, nur waren es neue iPods, die Cupertino rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft vorstellte.



„Boulevard of Broken Dreams“ lief an jenem September-Morgen über die Lautsprecher und für einen Teil der neuen Produkte sollte das eher programmatisch werden. Denn nicht nur iPods waren zu sehen und ein neues Konzept für das Apple TV, an dem Apple auch heute noch fest hält, sondern auch ein Versuch, der nicht den Weg zum Triumph nahm, sondern eher zu einem gebrochenen Traum wurde: Ping.



Die Idee dahinter: Bauen wir rund um iTunes und Musik doch ein soziales Netzwerk, denn Musik ist nun einmal, was man nicht nur als stille Kammermusik genießt, sondern gemeinsam mit anderen. Der Schuss ging zwar nicht nach hinten los, Ping erwies sich jedoch als Rohrkrepierer. Zumal es schon ein etabliertes Soziales Netz gab, das anfangs die Kooperation mit Apple und Ping verweigerte: Facebook. Und Platz für ein zweites Facebook und sei es allein für Musik gewesen, war schon damals nicht. Zudem machte es ein 2008 noch recht unbeachtetes Startup aus Schweden besser, was das Teilen von Musikgeschmäckern betrifft: Spotify. Gut, immerhin kann man heute in Apple Music seine Freunde „verfolgen“, muss aber erstmal mühsam einen neuen Freundeskreis aufbauen. Den man im echten Leben, bei Facebook und bei Spotify doch schon hat. iTunes Connect, in dem man keine Freunde verfolgt, sondern als Fan Musiker, ist auch nicht sonderlich beliebt, Apple hält aber nach wie vor daran fest.



