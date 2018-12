Adventskalender 16: "City" - Spring King

Der Start von Apple Music ist schlichter ausgefallen als jener von MTV, die Band stammte jedoch aus der Heimat der Pop-Musik.

1. August 1981, 0.01 Uhr EDT: Der neue Musik-Sender MTV nimmt seinen Betrieb auf und sendet gleich einmal eine Ansage in das Kabelnetz. Das erste jemals von MTV ausgestrahlte Video war Programm, The Buggles: "Video killed the Radio Star". Ja, genau, MTV war angetreten, um Seh- und Hörgewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Das Radio von gestern, neue Stars macht künftig das Fernsehen. Wer nur eine Platte aufnimmt und auf Konzerttournee geht, um diese zu vermarkten, hat in den Achtzigern und Neunzigern keine Chance mehr auf Reichtum. Zu jeder Platte muss nun ein Video her, vor allem zu jeder Single. Die sollte aber nach wie vor für das Radio tauglich sein, so ganz tot ist das alte Medium dann doch nicht.

Auflösung der Frage von gestern Auflösung der Frage von gestern: Freitags erscheint im Beriech ´“Für Dich“ von iTunes und der Musik-App für Abonnenten von Apple Music jeweils eine 25 Songs umfassende Wiedergabeliste, von denen die dahinter stehenden Algorithmen und Musik-Redakteure meinen, dass er den Leuten gefällt. Das ist auch recht oft der Fall, aber manchmal sind da echt abenteuerliche Sachen dabei. Abstruse Stücke würde man eher bei den Freunden erwarten, der „Freunde-Mix“ kommt in neuer Fassung immer montags heraus. Am Mittwoch gibt es bei Apple Music bisher noch nichts Neues.

Das bedeutete aber nicht nur Druck auf Musiker und ihre Verlage, sondern ließ auch enorme kreative Energie frei. War das Video der Buggles ja noch recht brav und bieder, setzte etwa Mitte der Achtziger Peter Gabriel mit den Kurzfilmen zu „Sledge Hammer“ oder „Big Time“ neue Maßstäbe - eine neue Kunstform war geboren. Die man auch ironisch brechen kann. Etwa zeitgleich brachten die in der Mark-II-Formation wieder vereinten Deep Purple zu „Call of the Wild“ eine witzige Hommage an das neue Genre: Die fünf Musiker waren in dem Streifen zunächst einzeln und nur kurz zu sehen wie sie jeweils die Frage nach einem Video für die neue Single abschlägig beschieden. Währenddessen castete die Plattenfirma verzweifelt Amateure, die vor der Kamera im Playback herum hampelten. Erst am Schluss kamen Deep Purple nochmals gemeinsam zu Wort: „Hey, es geht auch ohne uns!“

Ein paar Jahrzehnte später ist die Welt der Musik eine ganz andere. Deep Purple touren noch heute, aber nicht, um Alben zu verkaufen, es ist eher umgekehrt: Mit den Konzerten zu beinahe frei erhältlichen Alben und Singles verdienen Musiker heute ihr Geld. CDs werden kaum noch verkauft, sogar Downloads lohnen sich nicht mehr.

Und vom Streaming wird keiner satt. Einige wenige, vielleicht, für die große Masse der Urheber der auf Apple Music und Spotify erhältlichen 40 Millionen Stücke lohnt es sich kaum, dass hier 40 und dort 80 Millionen Kunden jeden Monat zehn Euro dafür zahlen, ständig und überall alles hören zu dürfen.

Apple kam an sich recht spät auf den Streamingtrend, die Kaufdownloads in iTunes hatten ja wunderbar funktioniert. Aber wenn die Büchse der Pandora einmal offen war, muss man sie nochmal öffnen, denn am Boden der Dose liegt noch die Hoffnung, die man bitte auch noch ausbreiten sollte. Aus dem Ping-Desaster hatte Apple gelernt und nicht versucht, Spotify neu zu erfinden. Sondern sich mit Beats Music einen bereits etablierten, wenn auch kleinen Streamingdienst dazu gekauft und ausgebaut. Mit zu Apple kamen im Musikgeschäft erfahrene Leute, etwa Jimmy Iovine oder Dr. Dre, die Gründer von Beats. Und für das Radio des 21sten Jahrhunderts, Beats One, verpflichtete Apple den bekannten DJ Zane Lowe, der am 30. Juni 2015 auch das Programm eröffnete. Als ersten Song gab es keine Ansage wie weiland bei bei MTV, uns ist auch kein Titel wie „Streaming Saves the Music Industry“ bekannt. Es war eine eher zurückhaltende und schlichte Wahl, der erste von Beats One ausgestreamte Titel hieß „City“ und stammt von der Band Spring King.

Die Frage von heute geht ein klein wenig um die Ecke. Spring King ist weder aus Kalifornien, noch aus Zane Lowes Heimat Neuseeland, sondern aus England. Und zwar nach Selbstauskunft aus einer Stadt, aus der auch eine der wichtigsten Bands der Musikgeschichte stammt. Welche Band?

The Beatles Led Zeppelin Oasis

