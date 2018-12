Adventskalender 17: "Freedom" von Pharell Williams

Zwar nur wenige Minuten lang, Apple Music konnte den Hit von 2015 "Freedom" exklusiv für seine Nutzer anbieten.

Vergrößern Advent 17. Dezember © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern Auflösung der Frage von gestern: Wir ahnten es schon beim Schreiben, dass die gestrige Frage zu Diskussionen führen würde. Denn weder The Beatles, noch Led Zeppelin, noch Oasis kommen aus Macclesfield in der Grafschaft Cheshire. Aber wir schrieben ja auch „Laut Selbstauskunft“ – und da erzählen Spring King gerne von der nächst gelegenen Großstadt: Manchester. Siehe hier auf iTunes Und da die Beatles bekanntlich aus Liverpool kamen und Led Zeppelin halb (wie auch Black Sabbath ganz) aus Birmingham und Umgebung, bleibt ja nur Oasis übrig. Große Fans von Manchester City. So schließt sich der Kreis.

War der Start von Beats One in Apple Music noch ein wenig pragmatisch und zurückhaltend, haben der nach wie vor freie Internetradiosender und das gesamte Streamingangebot deutlich an Relevanz gewonnen. Das hat sicher einerseits mit den handelnden Personen wie Jimmy Iovine zu tun, der unter anderem einen gewissen Bruce Springsteen entdeckt und gefördert hatte. Aber natürlich auch mit der sogenannten installierten Basis, also aktive Apple-Geräte. 100 Millionen Macs laufen weltweit, hat Tim Cook erst im Oktober stolz erzählt, somit haben 100 Millionen Rechner einen Empfänger für Apple Music eingebaut, der da iTunes heißt. Bei iOS-Geräten sprechen wir gar von einer noch zehnmal höheren Zahl von Empfangsgeräten, bedenkt man, dass die Musik-App auch unter Android läuft, bekommt man einen Plan davon, wie riesig der potentielle Markt ist. Das kann man nicht ignorieren, da muss man dabei sein.



Insofern war es keine Überraschung, dass zum 50sten Jubiläum des weißen Albums der Beatles nicht nur eine Sieben-CD-Box bei Amazon für 130 Euro verfügbar wurde , sondern auch das Tonmaterial zeitgleich auf Apple Music erschien. Wer weiß, vielleicht steht da der Gedanke dahinter, dass echte Fans zwar die Fab Four überall mit hinnehmen wollen, sich aber doch die Box inklusive aufwendig gestaltetem Booklet kaufen. Ohne die Veröffentlichung in Apple Music wäre man aber gar nicht auf das Paket aufmerksam geworden.

An Apple Music (und gewiss auch an Spotify) kommen Künstler also nicht mehr vorbei. Einer der aktuell erfolgreichsten Musiker hatte Apple auch gleich am Starttag des neue Service mit einer Weltpremiere beehrt - okay Pharrell Williams ließ seinen im Jahr 2015 neuen Hit „Freedom“ auch am gleichen Tag auch woanders streamen, downloaden und auf CD gebrannt kaufen. Doch das zeigt, wie Apple versucht, Relevanz für Apple Music zu gewinnen. Denn der potentielle Hörerkreis mag zwar riesig sein, die Konkurrenz ist aber auch nicht ohne. Wenn man aber einige wichtige Inhalte exklusiv bekäme, ändert sich das Spiel. Bei Musik klappt das nur noch nicht so ganz wie bei Filmen und Serien - aber daran arbeitet Apple angeblich ja auch.

Die Frage von heute dreht sich um einen exklusiven Inhalt, den Apple Music eine zeitlang hatte, um sein Wachstum anzutreiben, ein Konzertfilm einer Sängerin namens?





Taylor Swift Pink Lady Gaga

Zu gewinnen gibt es heute:

Einen Bluetooth-Kopfhörer Koss Porta Wireless im Wert von 65 Euro

Wir haben den drahtlosen OverEar getestet und waren vor allem vom Tragekomfort begeistert. Trotz der leichten Bauweise schickt der Koss Porta Wireless einen amtlichen Sound auf die Ohren.