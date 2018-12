Adventskalender 18: "Rapper's Delight"

Manchmal lassen sich Keynote-Veranstalter etwas Verrücktes einfallen: So rappte eine Apple-Vize direkt auf der Bühne.

Vergrößern Advent 18. Dezember © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern Sie küssten und sie schlugen sich – Apple und Taylor Swift. Die im Pop-Geschäft zu Ruhm, Ehren und viel Geld gekommene Country-Sängerin fand es unfair, dass Apple in den ersten drei Monaten nach dem Start von Apple Music Künstler nicht für die Streams entlohnen wollte, weil ja auch die Kunden noch nichts zahlten. Fanden andere Musiker sicherlich auch, doch hat Fräulein Swift eben genug Follower, um Apple zum Umdenken zu bewegen , seither entlohnt Cupertino auch während der Probezeit gehörte Streams. Dafür bedanken sich gewiss auch Pink und Lady Gaga, die verweigerten aber zunächst nicht ihre Werke für die neue Art der Verwertung und ließen Apple ein gutes halbes Jahr später einen exklusiven Konzertfilm zeigen.

Apple-Keynotes laufen irgendwie immer gleich ab. Zu Anfang erzählt Tim Cook, wie toll das Unternehmen ist und wie viele Abermillionen von iPhones, iPads, Macs man im letzten Quartal, im letzten Jahr oder seit Anbeginn verkauft hat. Dann darf Angela Ahrendts auf die Bühne, um etwas über den Apple Store zu erzählen. Schließlich geht es in medias res, neue Produkte – Hardware, Software, Services – werden gezeigt.



Das macht dann gerne mal Marketing-Chef Phil Schiller (Hardware) oder Software-Chef Craig Federighi, der den Spitznamen „Hairforce One“ trägt. Zwischendrin dürfen dann immer wieder mal Manager oder einfachere Mitarbeiter aus unteren Ebenen spezielle Funktionen vorführen, dann kommen auch Gäste anderer Firmen auf die Bühne. Die meisten Gäste vergisst man ebenso wie die Apple-Mitarbeiter, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. Es gibt aber Ausnahmen.



Keiner wird den mittlerweile verstorbenen Intel-Chef Paul Ottelini vergessen, wie er im Bunny-Suit an Apples Steve Jobs den symbolischen ersten Intel-Wafer überreicht. Und keiner vergisst je die mittlerweile ehemalige Apple-Mitarbeiterin, die im Juni 2016 die WWDC rockte und ihren Namen: Bozoma Saint John.



Diese war mit der Übernahme von Beats Musik zu Apple gekommen und für das Marketing des Streamingdienstes verantwortlich. Ein Jahr nach seinem Start hatte Apple Music wesentliche neue Features erhalten, die Apple auf der Entwicklerkonferenz stolz vorführte. Zum Einen hatten die Entwickler die Oberfläche deutlich aufgeräumt – unter iOS und macOS – zum Anderen bekamen die Musik App und iTunes endlich das Feature, das sich unsereins schon vor 40 Jahren gewünscht hätte: Texte. Denn es ist doch oft ein Rätsel, was die da so singen. Vor allem wenn sie knödeln und dabei halbe Silben verschlucken oder wenn sie wie aus Maschinengewehren rappen.



So war es natürlich auch ein Rap, den “Boz“ als Beispiel heranzog. Ach was, den Rap schlechthin: "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang, mittlerweile ein fast 40 Jahre alte Klassiker, im Jahr 1979 erstmals auf Platte erschienen.

Nun rappte Bozoma Saint John nicht den gesamten Song vor Publikum, 17 Minuten wären dann doch ein übertrieben langer Slot für die eine neue Funktion in Apple Music gewesen gewesen. Aber die ersten paar Takte sind schon schwer genug, im richtigen Rhythmus mit den richtigen Worten zu sprechsingen: Boz kann das aber in beeindruckender Weise.



Und wir haben uns natürlich gefragt: Woher kennen wir diesen Song? Also die Basis des Songs, den Groove und die Basslinie? Das klingt doch wie:





Queen (feat. David Bowie): "Under Pressure" Chic: "Good Times" Aerosmith: "Walk This Way"

Zu gewinnen gibt es heute:

Parallels Toolbox 3.0

Flott den Schreibtisch aufräumen, Festplattenspeicher zurückgewinnen oder die Bildgröße ändern? Die Parallels Toolsbox 3.0 für Windows und Mac bietet viele One-Touch-Tools, mit denen sich tägliche Aufgaben am Computer mit nur einem oder zwei Mausklicks erledigen lassen. Der perfekte Werkzeugkasten für (fast) jede Aufgabe!