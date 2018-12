Adventskalender 19: David Bowie in der Apple-Geschichte

David Bowie taucht immer wieder in der Apple-Geschichte auf. Zurecht, der Künstler hat mehrere Generationen geprägt.

Auflösung der Frage von gestern Rap lebt vom Samplen, der Neuinterpretation der Musik von anderen. Über ständig sich wiederholende Soundschnippsel einen Text zu legen, ist aber sehr wohl ein eigener Akt der Kreativität und kein bloßes Plagiat. Schwierig wird es natürlich, wenn die so wiederverwerteten Werke nicht ordentlich vergütet werden und die Urheber erst gar nicht gefragt. Das war bei „Rappers Delight“ im Jahr 1979 auch nicht anders: Der Groove stammt von Nile Rodgers Band „Chic“, die erst in diesem Jahr ein Comeback-Werk in Apple Music veröffentlicht haben. Aber auch die beiden anderen Songs von gestern standen Pate für Rap-Werke: Queens „Under Pressure“ für „Ice, Ice, Bay“ von Vanilla Ice und "Walk This Way" haben in den späten Achtzigern Run D.M.C neu aufgelegt – in Kooperation mit den Urheber von Aerosmith. Übrigens: Auch Queen hatten sich von Chic inspirieren lassen. Das Bass-Riff von „Antoher One Bites the Dust“ klingt schon auch sehr ähnlich zu „Good Times“ – und mit dem von „Under Pressure“ könnte man es beinahe verwechseln.



David Bowie tauchte ja bereits gestern in einer der beiden falschen Antwortoptionen auf, heute sind wir aber richtig mit dem „Thin White Duke“, der im Januar 2016 verstarb, unmittelbar nach seinem 69sten Geburtstag. An jenem Tag sahen die Sterne ein wenig anders aus, weil offenbar ein „Black Star“ – der Titel des letzten Bowie-Albums – dort oben dazu gekommen war. In einem anderem Bowie-Song heißt es: „and the stars look very different today“. In der Space Odyssey die letzten Worte des Major Tom an die Bodenkontrolle.

Wäre auch ein großartiger Song für eine Apple-Veranstaltung gewesen, wobei sich der Mac-Hersteller ja keineswegs planlos durch das Weltall begibt. So spielte er auch andere Bowie-Songs im Programm seiner Keynotes, genauer gesagt, war das nur bei zwei Gelegenheiten: Den beiden Starts des iTunes Music Store.

Jener war im April 2003 online gegangen, zunächst nur in den USA. Europäische Kernmärkte kamen erst ein gutes Jahr später. Den Start des Apple Music Store begleitete eine Playlist, die an sich auf keinem Mac oder iPhone fehlen darf. Damals aktuelle Hits wie Sheryl Crow’s „Soak Up the Sund“ oder „Clint Eastwood“ von den Gorillaz. Aber auch Klassiker wie Bob Dylans „Tambourine Man“ oder Elvis Presley’s „Hound Dog“. Und dann eben zwei Bowie-Songs: "Ziggy Stardust“ und „Changes“.

Letzteren könnte man gewissermaßen als Motto des iTunes Music Store begreifen, kaum ein anderer Service Apples hat einen solch tiefgreifenden Wandel widergespiegelt. Musiker sollen das Internet nicht mehr als Feind betrachten, sondern als neuen Vertriebskanal – nicht nur für die Bestellung von CDs, die dann der Postbote bringt.

So sah Apple den iTunes Music Store vor allem als Konkurrenz zu Piraterie, der auch ganz normale Musikhörer zusprachen, die keine legale Möglichkeit hatten, Musik aus dem Netz zu laden, um sie auf ihrem Computer zu hören. Der stets größer werdende iPod wollte ja auch noch gefüllt werden und da Apple bereits die Softwarelösung dafür hatte, bot sich an, den Vertrieb von Musik auch direkt in iTunes zu integrieren.

Nicht nur die Top-Manager der großen Musikfirmen waren skeptisch, auch viele Musiker ließen sich lange nicht überzeugen. Die Band Metallica, die rechtlich gegen Napster und andere Anbieter vorgegangen waren, hiel Apples Lösung auch erst einmal für zerstörerisch.

In gewisser Weise war es und ist es das auch noch: Denn der wesentliche Wechsel, zu dem iTunes und Apple Music sowie all die Konkurrenzangebote geführt haben, besteht darin, wie die Leute heute Musik hören. Da ist nichts mehr mit „Erst die erste Seite hören, dann aufstehen, die Platte umdrehen und dann die zweite“ und auch nicht mit „Eine CD komplett anhören, dann erst das nächste Album“. Den Tod des Albums haben Plattenfirmen und Musiker aber auch selbst mit verschuldet, vor allem beim Wechsel von Vinyl auf CD. Hatte eine Vinyl-Platte etwa zweimal 23 Minuten (unbedingt länger als eine Seite einer C90-Kassette!), passte auf die CD mindestens eine Stunde, später über 70 Minuten. Songs, die früher der Auswahl für das Album zum Opfer gefallen wären, wurden unanhörbares Füllmaterial. Manchmal hatte man das Gefühl, auf so einer 30 Mark teuren CD wären nur zwei bis drei anständige Songs. In LP-Zeiten hat man ja auch oft nur eine Seite gehört, und die immer und immer wieder …

Ein bisschen ungerecht ist das Sterben des Albums aber jenen Künstlern gegenüber, die in der Tat ein Album nicht als Sammlung von zehn bis zwölf Songs sehen, sondern einen durchgehenden Bogen spannen - womit wir ja auch wieder bei David Bowie wären. Es ist dann auch befremdlich, hört man auf Spotify oder Apple Music bei der zufälligen Wiedergabe der Gesamtmediathek dann plötzlich einen Song aus einem Album – und bekommt dann keinen Anschluss mehr. Oder, noch schlimmer: Man hört das Album, aber die Wiedergabesoftware macht zwischen den Stücken eine Kunstpause, wo der Übergang doch ein fließender sein sollte. Manchmal wünscht man sich den alten Plattenspieler zurück.

Aber wir waren bei David Bowie, stellen wir also eine Frage zu seinem letzten Album "Blackstar". Einmal mehr schien sich Bowie hier musikalisch neu erfunden zu haben, nie war mehr Jazz. Für den Song „Sue“, der bereits auf dem Vorgänger „The Next Day“ erschienen war, schrieb das Bigband-Arragenment eine Musikerin aus Minnesota, die so heißt wie eine Schauspielerin. Wie genau?

Romy Schneider Magda Schneider Maria Schneider

