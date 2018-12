Adventskalender 20: "What a Wonderful World"

Auf der Macworld Expo 2003 gab es gleich zwei bemerkenswertes Duos auf der Bühne zu hören und zu sehen: Louis Armstrong mit Joey Ramone sowie Powerbook 17 und 12 Zoll.

Schon Donnerstag in der für viele letzte Arbeitswoche vor Weihnachten. Vielleicht ist es ja heute der letzte Arbeitstag, vielleicht geht es aber auch nur noch morgen ins Büro. Oh, was für eine wundervolle Welt!

Gleich drei Songs mit einem Titel wie diesem fallen uns dann ein. „Wonderful World“ von Sam Cooke, ebenso „Wonderful World“ des Liverpoolers Colin Vearncombe, der sich zeit seines leider nur kurzen Lebens „Black“ nannte – und dann natürlich Louis „Satchmo“ Armstrong, dessen Titel ein paar Worte länger ist: „What a Wonderful World“. Am 1. Januar dieses Jahres war es 50 Jahre her, dass der von George David Weiss und Bob Thiele komponierte Titel als Single veröffentlicht wurde, für den Jazz-Sänger und -Trompeter war es gewissermaßen ein Spätwerk.

Die Schmachtballade wurde unzählige Male gecovert, es sticht aber die Version von Joey Ramone hervor, die Apple auf der Macworld Expo 2003 in San Francisco zusammen mit dem von Armstrong gesungenen Original zur Aufführung brachte – ein bemerkenswertes Duo.

Ein solches zwar zweifelsohne auch das aus 17-Zoll- und 12-Zoll-Variante bestehende Powerbook im Doppelpack. Erstmals setzte Apple hier bei einem Notebook Aluminium ein – und wir können beinahe davon ausgehen, dass sich in dem im Oktober 2018 veröffentlichten Macbook Air, dessen Gehäuse zu 100 Prozent aus wieder verwerteten Aluminium besteht, auch Spuren von den seinerzeit genialen, aber irgendwann doch ausrangierten und eingeschmolzenen Geräten findet – ein ewiger Kreislauf.

Vor allem das 12-Zoll-Powerbook, das Steve Jobs zu Beginn des „Jahres des Notebook“ unter das Motto „Power and Sex“ stellte, fand begeisterte Nutzer. Kompakt, aber leistungsstark, ein echter Mac – und dabei so transportabel wie noch nie zuvor. Witzig der Werbespot für das Große und das Kleine, in dem ein Großer und ein Kleiner auftraten: Der Basketballer der Houston Rockets Yao Ming und der kleinwüchsige Schauspieler Verne Troyer, den man als „Mini Me“ aus den Austin-Powers-Filmen kennt. Der Größenunterschied der beiden Protagonisten betrug 1,48 Meter. Und natürlich nutzte im Werbefilm der Große das kleine Powerbook und der Kleine das große Modell.

