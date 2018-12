Adventskalender 21: "Ordinary People" von John Legend

Auf einer der Keynotes holte Apple eine leibhaftige Legende auf die Bühne – John Legend gab "Ordinary People" zum Besten.

Vergrößern Macwelt-Advent am 21. Dezember © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern Na, na, na, mag ja sein, dass die 49ers bei Apple recht beliebt sind, der Club aus San Francisco ist aber ein Football- und kein Basketballteam. Yao Ming kam 2003 zu Ehren in Apples Werbespot, weil er seinerzeit mit seinen 2,29 Metern der längste Basketballer der NBA-Geschichte war, und nicht, weil die Houston Rockets im Silicon Valley der beliebteste Club wären. Es sind natürlich die Golden State Warriors aus Oakland, die nicht nur dank Eddy Cue immer wieder mal Erwähnung bei Apples Keynotes finden. In den letzten vier Jahren hatte das Team um Steph Curry dreimal den Titel gewonnen und zählt auch in dieser Saison zu den Favoriten. Mal sehen, rund um die nächste WWDC stehen die Finalspiele der NBA-Playoffs an.

Nur nicht drei Tage bis Weihnachten und nur noch deren zehn plus den Rest von heute bis zum neuen Jahr. Was wird uns 2019 bringen, hinsichtlich unseres leisesten Computerherstellers? Ein paar Sachen wissen wir schon, weil es das jedes Jahr gibt: Neue iPhone, neue iPads, neue Macs. Nur was und wie genau, ist noch ein wenig offen. Für das kommende Jahr versprochen hat Apple bereits einen neuen modularen Mac Pro, spätestens zur WWDC im Juni werden wir mehr erfahren. Dann ertönt vermutlich auch der Startschuss für Apples Videostreamingdienst, der wie die Settopbox Apple TV heißen könnte – und womöglich sogar gratis ist, solange man ein Apple-Gerät gekauft hat.



Das Apple TV ist schon lange kein Hobby mehr, als das es Steve Jobs am 12. September 2006 am Ende des Special Events „It’s Showtime“ vorgestellt hatte. Damals war die Box noch als „iPod für das Wohnzimmer“ konzipiert und trug den Projektnamen iTV. Es war zu jener Zeit recht ungewöhnlich, dass Apple ein Produkt zeigte, das erst ein halbes Jahr später fertig sein würde. Aber andererseits auch recht konsequent. Denn neben neuen iPods (Classic, Nano und Shuffle) hatte Apple auch frische Software im Gepäck: iTunes mit Cover Flow. Und vor allem für seinen iTunes Music Store auch Filme. Die man nach Bezahlung auf seinen Mac laden konnte, den man mit dem Apple TV oder iTV synchronisierte und dann auf dem Fernsehapparat abspielte. 2019 braucht es den Aufwand nicht mehr. Einfach Apple TV einschalten und den Stream starten – "there’s no step three", könnte man auch sagen.



Ganz zum Schluss der Show „It’s showtime“ präsentierte Apple aber noch eine Legende. Eine lebende Legende, die auch noch so heißt. War am Anfang der Keynote noch ein Video von Bob Dylan gelaufen ("Modern Times"), trat nun John Legend in Fleisch und Blut auf die Bühne und gab zwei seiner Songs zum besten, „Save Room“ und „Ordinary People“: Warum danach aber noch U2 mit „Beautiful Day“ vom Band laufen mussten?

Die Iren haben ja nicht einmal ein Weihnachtsalbum gemacht, John Legend hat in diesem Jahr diese Lücke in seinem Portfolio geschlossen. Daran schließt sich auch die Frage des Tages an: Wie heißt das Weihnachtsalbum von John Legend?





A Legendary Christmas An Ordinary Christmas All Of Me

Zu gewinnen gibt es heute:

Nuki Combo 2.0

Vergrößern © Nuki

Mit dem neuen Nuki Smart Lock 2.0 macht Nuki sein smartes Türschloss Apple HomeKit-fähig. Ein verbesserter Prozessor beschleunigt sämtliche Kommunikationsvorgänge. Das Smart Lock 2.0 hat einen Türsensor im Gepäck, der Status des Türschlosses (auf- oder zugesperrt) sowie der Status der Tür (offen oder geschlossen) angezeigt. Die neue Smart Lock Generation unterstützt Bluetooth 5 für eine noch größere Reichweite. Die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart Lock 2.0 und einer dazugehörigen Bridge, kostet 299 Euro.





Dazu gibt es heute auch noch:

AVM Mesh Set im Wert von 270 Euro

Vergrößern © AVM

Das Mesh verspricht drahtloses Internet im ganzen Haus, auch da, wo die Fritzbox bisher nicht so gut hinkam.