Adventskalender 22: "Better together" mit Jack Johnson

Surfer-Sound hat Apple auf einer der iPod-Keynotes gespielt, besser hätte es zu der Mavericks-Vorstellung auf der WWDC gepasst.

Auflösung der Frage von gestern Auflösung der Frage von gestern: Gestern war das nicht so schwer, ein Blick in iTunes und man hat die Lösung. Richtig ist natürlich „A Legendary Christmas“ und nicht die „Ordinary Christmas“: „All Of Me“ heißt einer der größten Hits des Soul-Sängers.

Fast geschafft. Nur noch ein Wochenende liegt zwischen uns und dem Heiligen Abend. Anders als im vorigen Jahr kann man sogar den 24sten noch zum hektischen Einkauf nutzen, die Läden haben ja offen. Aber vielleicht bietet sich besser der heutige Tag an? Auf die Idee kommen sicher viele andere auch, aber wenn man nicht alles bekommt, was man sich vorstellt noch für das Fest zu brauchen: Keine Panik! Denn die Läden haben ja auch noch am Montag offen, zumindest die meisten.



Aber Sie haben gewiss alles beieinander, nicht nur Ihre Sinne, wie wir hoffen. Also kann es mit den Feierlichkeiten schon jetzt los gehen. An sich viel entspannter als den eigentlichen Feiertagen, die so voller Erwartungen stecken, dass man sie kaum erfüllen kann. Nein, heute ist der Tag, an dem wir uns gemütlich zurück lehnen, einen feinen Tee oder Kaffee aufbrühen und vielleicht später eine Flasche öffnen. An Weihnachten sollte man den Wein achten.



Dazu entspannte Musik. Nein, nicht das übliche vorweihnachtliche Radiogedudel von Wham! über Michael Buble´ zu Chris Rea. Auch nicht die Jazz-Platten von Til Brönner oder Nils Landgren, nein, die legen wir erst an den Feiertagen auf. Heute ist nur Entspannen angesagt. Und so kurz nach dem Winteranfang das Träumen von kalifornischen Surfstränden.



Also kommt Jack Johnson über die Lautsprecher. Dessen Sound ist der Inbegriff von kalifornischer Entspannung bei gleichzeitigem Reiten haushoher Wellen. An sich müsste er ja bei jeder Apple-Veranstaltung auftreten.



Sicher, auch Lana Del Rey hatte bei ihrem Auftritt im Oktober nach Ende der iPad-Keynote einen entspannten Sound gebracht, an Johnson reicht aber diesbezüglich niemand heran.

Im Jahr 2008 hatte Johnson die Ehre dem Publikum einen entspannten Abend zu bereiten – und es nicht in den Schlaf zu singen. Zumindest galt das für uns, die wir in Europa die Veranstaltung verfolgten, in Kalifornien war es vormittags und mithin die beste Zeit, um für den Rest des Tages an den Strand zu gehen.



Wäre man schon vor Beginn der Veranstaltung Richtung Mavericks aufgebrochen, man hätte ja nicht viel versäumt. Irgendwie nur mehr vom Selben. Neue iPod nano, noch bunter. Ein neues iTunes, noch übersichtlicher – zumindest, wenn man es mit dem von heute vergleicht. Ein neuer iPod touch, dem iPhone 3G noch ähnlicher und vor allem noch nützlicher als der davor. Aber sonst? Man hatte irgendwie das Gefühl, die Herbst-Keynotes mit neuen iPods würden sich allmählich totlaufen, wie eine zu Ende gerittene Welle. Und das lag nicht am Surfer Sound von Jack Johnson’s „Better Together“. Immerhin hatte es die Konkurrenz nie geschafft, den iPod-Killer zu entwickeln, das musste Apple schon selbst machen und das iPhone den Job erledigen lassen.

Aber da wir gerade beim Surfstrand waren: Das erste OS X, das nicht mehr nach Großkatzen, sondern nach Sehenswürdigkeiten in Kalifornien benannt war, hieß nach dem Surfstrand in der Nähe von San Francisco, den wir oben erwähnten: Mavericks. Was war aber die Nummer des Systems und im welchen Jahr war es erschienen?





10.8, 2012 10.9, 2013 10.10, 2014

Heute gibt es zu gewinnen:

Eine Lizenz Photo Director 10 Ultra im Wert von 100 Euro

Neben Apple Fotos und Adobe Lightroom gibt es eine ganze Reihe an Foto-Verwaltern und RAW-Konvertern, eine der interessanteren Lösungen ist die Software Photo Director von Cyberlink . Der Hersteller aus Taiwan ist auf der Windows-Plattform vor allem durch seine Videoplayer und die Filmschnittsoftware Power Director bekannt, das einzige auch als Mac-Version verfügbare Programm ist die Software Photo Director. Viel Wert legte Cyberlink in den letzten Jahren auf einfach bedienbare Automatikfunktionen für Retusche und Korrekturen, das Tool bietet neben herkömmlichen Bildbearbeitungsfunktionen viele Spezialfunktionen für Einsteiger wie Porträtkorrektur und Unterstützung für 360 Grad-Fotos und bietet Unterstützung für zahlreiche Kamerasysteme.

Dazu gibt es heute noch extra:

LMP Basic USB-C-Hub im Wert von 45 Euro

Mit dem USB-C Basic Hub erweitert LMP seine umfangreiche Serie der USB-C-Docks und Adapter um ein vielseitiges Tool für unterwegs, den Büroalltag und private Anwendungen. Das handliche Aluminium-Dock verfügt über drei USB-3.0-Ports, einen Kartenleser für SD- und microSD- Karten sowie einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung. So bringt es bewährte Anschlüsse an neue Modelle von Macbook und Macbook Pro zurück und sorgt dabei zugleich für Ordnung auf dem Schreibtisch.