Adventskalender 23: "Proud Mary"

Bei Pop-Legenden Gitarre lernen spielen? Das geht, zumindest virtuell mit Apples Programm Garageband.

Vergrößern Macwelt-Advent © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern Mavericks hätte beinahe Sea Lion geheißen, scherzte Craig Federighi bei der Vorstellung des neuen Mac-Betriebssystems, das als erstes seiner Art kostenlos wurde. Die Namen von Großkatzen waren ausgegangen, aber anstatt sich auf andere Tiere zu kaprizieren, wählt Apple seitdem die Namen von kalifornischen Sehenswürdigkeiten. Das sollte noch etliche Jahre und Versionen bis zur nächsten Benennungskrise so weiter gehen können, angefangen hat Apple damit mit Version 10.9 im Jahr 2013, das für Robben ja eigentlich ganz gut war. Wir hätten Sea Lion als Nachfolger von Mountain Lion daher durchaus geschätzt.





Sonntag vor Heilig Abend. Zeit für die letzten Vorbereitungen und zwar wirklich Zeit. Denn die Idee eines verkaufsoffenen Sonntags direkt vor Weihnachten oder an Heilig Abend wie im Vorjahr hat sich hoffentlich erledigt. Die Einkäufe sind also getätigt, der Stollen hoffentlich seit sechs Wochen im Keller beim Trocknen und Reifen, der Baum aus dem Wald oder vom Markt geholt, vielleicht sogar schon geschmückt. Letzte Plätzchen kann man heute noch backen oder einen Heringssalat zubereiten, der bis morgen Abend noch gut im Kühlschrank oder im Keller durchziehen kann.



Dann hat man noch gut Gelegenheit, zum Musikinstrument zu greifen, das da nicht Radio, Plattenspieler oder HomePod heißt, sondern Gitarre, Cello oder Klavier - von Blockflöten wollen wir mal absehen. Musik ist am Schönsten, wenn man sie selbst zum Klingen bringt.



Auch in der digitalen Ära - das hat Apple schon früh erkannt. In Garageband kann man sich ohne große Kenntnisse seine Stücke selbst zusammenklicken, echte Handarbeit mit Gitarre oder Piano ist das aber nicht. Immerhin kann man mit Garageband selbst die Grundlagen von Sechssaitern und Pianoforte erlernen, anhand der in die Software integrierten Lektionen.





Diese hatte Apple in der fünften Garagebandversion integriert, Teil von iLife 09. Zwei Arten von Übungen für Piano und Gitarre gab es: Jeweils einen Basiskurs, in den denen Musiklehrer in einigen Videos die Grundlagen vermitteln und in denen man anhand des angeschlossenen Instruments auch gleich sehen kann, ob man die Lektion verstanden hat. Und die sogenannten Künstlerlektionen, in denen Musik höchst persönlich vor der Kamera erklären, wie ihre Werke denn gespielt werden.



Die Künstlerlektionen kosteten anfangs Geld, pro Stück zahlte man gut fünf Euro. Das kosten Gitarrren- oder Pianonoten aber auch, liefern den kompetenten Lehrer aber nicht gleich mit. Leider sind die Künstlerlektionen auf wenige Dutzend beschränkt, will man einen anderen Song nachspielen, bleibt nach wie vor nur der Weg in den (digitalen) Notenhandel.



Die Auswahl der auch heute noch als Künstlerlektion erhältlichen Songs ist aber nicht über, America sind dabei, Norah Jones oder Alex Lifeson von „Rush“. Leider nicht mehr im Angebot: Sting und das erste Künstlervideo überhaupt, das es zu Demonstrationszwecken kostenlos gab: John Fogerty führte vor, wie man "Proud Mary" spielt.

Haben wir uns natürlich damals draufgeschafft, wenn auch in einer weit schnelleren Version, bei der nur der Anfang als Gesangsduett im gemächlichen Tempo von Fogerty's Band Creedence Clearwater Revival daher kam. Welches Power-Duo und ihre Version von Proud Mary meinen wir?





Al Bano und Romina Power Ike and Tina Turner The Blues Brothers

Zu gewinnen gibt es heute:

Mophie Charge Stream Powerstation Wireless im Wert von 80 Euro



Vergrößern © Mophie



Die kabellose Ladelösungen Charge Stream Powerstation Wireless lädt Smartphones und andere Geräte problem- und kabellos auf und können jederzeit und überall eingesetzt werden: Zuhause, im Auto, im Büro oder auf Reisen. Das Modell eignet sich für Apples iPhones ab der Generation von 2017 (iPhone 8 (Plus), iPhone X), aber auch für Geräte von Samsung und anderen, die den Qi-Standard unterstützen.

Dazu gibt es heute noch:

Parallels Toolbox 3.0

Flott den Schreibtisch aufräumen, Festplattenspeicher zurückgewinnen oder die Bildgröße ändern? Die Parallels Toolsbox 3.0 für Windows und Mac bietet viele One-Touch-Tools, mit denen sich tägliche Aufgaben am Computer mit nur einem oder zwei Mausklicks erledigen lassen. Der perfekte Werkzeugkasten für (fast) jede Aufgabe!