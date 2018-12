Adventskalender 24: Stille Nacht, heilige Nacht

Das letzte Türchen hat ausnahmsweise nichts mit Apple zu tun, dafür gibt es keine falschen Antworten auf die heutige Frage, nur noch richtige!

Vergrößern Macwelt-Advent am 24. Dezember © Fotolia.de, pingebat

Auflösung der Frage von gestern Wir beliebten gestern ein wenig zu scherzen, was die Beantwortung der Frage erleichtert haben dürfte. Al Bank und Romina Power CCR’s „Proud Mary“ spielend und das im gefühlt doppelten Tempo? Absurd … Gepasst hätte das allenfalls zur Besetzung der Band Blues Brothers mit ihrem dynamischen Bläsersatz, es waren aber Ike and Tina Turner, die John Fogerty und Kollegen vorführten, dass so ein alter Raddampfer auch ordentlich Tempo aufnehmen kann. Left a good hob in the city …

Nun kommen wir also wie jedes Jahr an das unvermeidliche Ende des Macwelt-Adventskalenders, dem Zielpunkt der ganzen Geschichte. Am Heiligen Abend öffnen wir das letzte Türchen und warten fortan auf die Bescherung. Wenn man nicht noch an diesem zumindest halben Arbeitstag noch mal ins Geschäft muss. Wir sollten uns bei den wenigen bedanken, die heute einer Arbeit nachgehen, die es uns ermöglichen würde, noch letzte Einkäufe zu tätigen.

Wir haben aber an alles gedacht und besorgen heute allenfalls noch frische Waren wie Brezen, Würste oder das bereits letzte Woche beim Metzger vorbestellte Fleisch für das Fondue - die Leute dort wollen ja auch bald in den Feierabend, der heute wirklich einer ist.

Nach unseren gestrigen Musiklektionen wollen wir lieber mal wieder andere für uns spielen lassen, zumal es in Garageband keine Weihnachtssongs zu erlernen gibt.

Aber auch hierfür bietet uns Apple eine Lösung an, mal sehen, was es heuer so für neue Weihnachtsalben gibt, die man der eigenen Musikbibliothek hinzufügen könnte. Natürlich, wir hatten es vor ein paar Tagen bereits erwähnt, John Legend hat ein Weihnachtsalbum namens „Legendary Christmas“ aufgenommen – hören wir doch mal rein (an der Künstlerlektion zu „Ordinary People“ sind wir noch gescheitert).

Schon zwei Jahre alt, aber nun auch bei Apple Music: Weihnachten von Helene Fischer. Da sagen wir aus persönlichen Gründen unseres Geschmacks: Danke. Aber: Nein, danke. Allein die Idee, die Sammlung von Weihnachtsliedern mit „Stille Nacht“ zu eröffnen, ist indiskutabel. Das weihnachtlichste aller Weihnachtslieder muss natürlich an den Schluss!

Obwohl: Till Brönner hat sich in seinem Christmas Album von 2007 auch nicht daran gehalten und „Silent Night“ auf Platz fünf von 14 Tracks gesetzt. Und „Joy to the World“ würde eigentlich an den Schluss gehören und nicht im Medley mit „ We Wish You a Merry Christmas“ gleich als Opener verheizt werden. Aber das scheint das Problem mit Weihnachten generell zu sein: Jeder versteht etwas anderes darunter, aber es sollte schon so sein wie immer.

Bevor wir Ihnen aber noch ein paar Empfehlungen und Nichtempfehlugen aus unserem Plattenschrank geben, lassen wir es lieber sein mit der musikalischen Einmischung. Genießen Sie das Fest mit welcher Musik auch immer. Hauptsache, Sie haben Ihre Lieben um sich. Frohe Weihnachten!

Die Frage, ach ja, die Frage. An Heilig Abend belästigen wir Sie nie mit einer Frage. Wir wollen heute nur wissen, wie Ihnen der Adventskalender 2018 gefallen hat, alle Teilnehmer können gewinnen, gleich was sie antworten. Also:

War wieder sehr informativ und unterhaltend. Vielen Dank dafür! Die Preise waren ja in Ordnung, aber mussten diese langen Stories sein? Früher war mehr Heavy Metal.

Zu gewinnen gibt es heute:

Die G-DRIVE mobile SSD ist eine stoßfeste Speicherlösung in einem robusten Gehäuse. Bei einer Fallsicherheit aus 3 Metern Höhe, einer Stoßsicherheitsklassifizierung von 500 kg und ausgewählten Komponenten bietet sie mehr Schutz auf Reisen. Neben dem mobilen und robusten Design sticht vor allem die konstante Datenübertragungsrate von bis zu 2.800 MB/s hervor. Dank dem leistungsstarken, vielseitigen Thunderbolt 3 Anschluss kann ein Terabyte in sieben Minuten oder schneller übertragen werden.