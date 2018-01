Ärger aus Frankreich: Verbraucherschützer ermitteln gegen Apple

Die französische Verbraucherschutzbehörde hat Ermittlungne gegen Apple aufgenommen.

Vergrößern Auch aus Frankreich kommt eine Klage gegen Apple. © Markus Schelhorn

Das zur Verhinderung einer unvermittelten Abschaltung gedachte Heruntertakten älterer iPhones könnte nun für eine weitere Klage sorgen: Die französische Verbraucherschutzbehörde La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) hat laut Reuters am Freitag Ermittlungen gegen Apple aufgenommen. Darin soll der Verdacht auf eine von Apple geplante Obsoleszenz untersucht werden. In den nächsten Monaten werden dafür Informationen zusammengetragen, die diese These unterstützen. Danach kann ein Richter darum gebeten werden, weitere Untersuchungen gegen Apple anzuordnen.

Sollte Apple geplante Obsoleszenz nachgewiesen werden können, so drohen in Frankreich hohe Geldbußen. Das dortige Recht sieht eine Strafe von bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes vor, wenn Hersteller die Lebensdauer ihrer Produkte absichtlich verkürzen oder Maßnahmen zum schnelleren Ersetzen ergreifen.