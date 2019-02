Stephan Wiesend

Aktuell sind Apples Airpods kaum noch zu bekommen, bei Bestellung im Apple Store wird man auf die nächste Woche vertröstet.

Vergrößern Bei einer Bestellung muss man einige Tage warten.

Es ist nicht neu, dass Apples Airpods schwer zu bekommen sind – die kleinen Kopfhörer sind seit ihrem Erscheinen äußerst begehrt. Will man aber aktuell im Apple Store ein Paar bestellen, wird man auf den 28 Februar vertröstet. Das gilt auch für die Apple Stores in anderen Ländern wie Frankreich, USA oder Kanada. Auch im Handel sind die weißen Ohrhörer nur bei wenigen Händlern vorrätig, Gravis führt sie etwa als „Bald lieferbar“, bei Amazon sind sie „ Derzeit nicht verfügbar “.

Apples Airpods waren zwar schon öfter schlecht verfügbar, nach unserer Einschätzung könnte die nächste Generation aber schon in den Startlöchern stehen. Plant man einen Kauf, sollte man deshalb mit seiner Bestellung vielleicht noch eine Woche warten. Die nächste Generation wird laut Gerüchten eine Reihe an interessanten neuen Funktionen bringen, so ist anscheinend auch eine Version in schwarz bzw. spacegrau im Gespräch.

Mehr zu den Gerüchten um die nächste Generation lesen Sie hier ...