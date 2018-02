Aktionäre bestätigen Apples Verwaltungsrat

Nicht nur für Produktvorstellungen hat Apple das Steve Jobs Theater im Apple Park gebaut, auch Aktionäre haben etwas davon.

Erstmals im Steve Jobs Theater im neuen Apple Park hat Apple gestern zu seiner jährlichen Aktionärsversammlung eingeladen, wie Business Insider berichtet . Die Veranstaltung kann insbesondere CEO Tim Cook als Erfolg verbuchen, da die versammelten Anteilseigner ihn und all seine Kollegen des Verwaltungsrates in ihren Rollen bestätigt haben. Zudem lehnte die Versammlung einige Eingaben ab, die die Arbeit des Vorstandes unter Umständen ein wenig verkompliziert hätten. Apple muss demnach kein Komitee für Menschenrechte einrichten und die Hürde bleibt hoch, um neue Mitglieder des Verwaltungsrates vorzuschlagen. Alle von Firmenseite eingebrachten Vorschläge hat das Gremium jedoch mit großer Mehrheit gebilligt. Cook betonte nochmals, dass Apple mit einem Umsatz von 88 Milliarden US-Dollar gerade das beste Quartal seiner Geschichte bilanziert habe und man nach der Zahlung von 38 Milliarden US-Dollar an Steuern nun kräftig in den USA investieren wolle. Details dazu nannte er nicht.

