Aktuelle iTunes-Rabatte und Gutscheine

Stephan Wiesend

Immer wieder bieten Einzelhandel und andere Dienstleister ermäßigte iTunes-Karten an. Wir informieren über aktuelle Angebote für Apple-Guthabenkarten.

Vergrößern iTunes Gutscheine © Apple

Wer nach billigen Apps und Büchern im iBooks Store sucht, kann am anderen Ende sparen. Nicht immer gibt es die Lieblings-Apps zum Vorzugspreis, dafür aber fast immer den einen oder anderen Anbieter, der iTunes-Karten verbilligt verkauft.

Vorschau: 11.02. bis 16.02.

Ab nächsten Montag gibt es bei Rewe 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es beim Einlösen der Karte automatisch, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind ab 11.02 auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

28.1. bis 2.2.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es diese Woche bei Lidl . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro. Erhältlich sind die Karten nur in den Filialen.



21.1. bis 26.1.

Bei Aldi Süd gibt es ab sofort 15 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

14.01. bis 19.01.

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Die Karten sind auch per Webseite bestellbar , man erhält dann einen Code per E-Mail.

Auch bei Rewe gibt es diese Woche 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

27.12 bis 02.01.

Bis zu 20 Prozent Bonus gibt es bei Kaufland . Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei zehn Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 15 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 20 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 27,50 Euro Guthaben, bei der 50-Euro-Karte 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 120 Euro.

24.12. bis 29.12.

In den Filialen von Netto Markendiscount gibt es 15 Prozent Bonusguthaben . Das per Code auf dem Kassenbeleg ergänzte Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.



17.12 bis 24.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Penny . Bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Man bekommt dann beispielsweise die 100-Euro-Karte für 90 Euro. Ein Kauf ist auch per Webshop (Kartenwelt) möglich. Die 15-Euro-Karte ist nicht rabattiert.



Bei Lidl gibt es ab diesem bis zu 15 Prozent Rabatt bzw. Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Der Discounter bietet bei Kauf einer 100-Euro-Gutscheinkarte in den Filialen einen Rabatt von 15 Prozent. 10 Prozent erhält man bei Kauf der 50-Euro-Karte und 5 Prozent Bonus sind es bei der 25-Euro-Karte.



Achten muss man aber auf den Bonuscode auf dem Kassenbon: Man zahlt offenbar bei der 100 Euro-Karte 85 Euro und bekommt 85 Euro Guthaben, erhält aber per Kassenbon einen zusätzlichen Bonus-Code für 15 Euro.

17.12. bis 22.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Rewe . Bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Man bekommt dann beispielsweise die 100-Euro-Karte für 90 Euro.



17.12 bis 21.12.

Rossmann bietet diese Woche in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

13.12 bis 18.12.

10 Prozent Rabatt gibt es bei der Postbank , die das Unternehmen beim Kauf einer 25-, 50- und 100-Euro-Karte bietet. Das Angebot gilt für Karten, die über das Postbank Online-Banking oder den Postbank Finanzassistent gekauft werden.

13.12 bis 17.12.

Der Mediamarkt bietet ab sofort in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

05.12 bis 16.12.

Saturn bietet ab sofort in seinen Filialen 15 Prozent Bonus . Bei Kauf einer Wertkarte mit 25 Euro gibt es also 28,75 Euro, bei der 50-Euro-Karte sind es 57,50 und bei der 100-Euro-Karte insgesamt 115 Euro. Bei Kauf der Version mit 15 Euro Guthaben gibt es keinen Bonus.

03.12. bis 08.12.

10 Prozent Rabatt bietet diese Woche Edeka , bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Das Angebot gilt allerdings nur in teilnehmenden Märkten.

03.12. bis 08.12.

10 Prozent Rabatt gibt es diese Woche auch bei Marktkauf , bei Kauf einer Karte mit 25, 50 oder 100 Euro Guthaben werden zehn Prozent an der Kasse abgezogen. Das Angebot gilt allerdings nur in teilnehmenden Märkten.

03.12. bis 08.12.

Ab Montag gibt es bei Penny 15 Prozent Bonusguthaben . Man erhält es per Code auf dem Kassenbeleg, das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro.

03.12. bis 08.12.

In teilnehmenden Getränkemärkten der Kette Trinkgut gibt es diese Woche 10 Prozent Rabatt . Die 50 Euro-Karte gbit es für 45 Euro, die 100 Euro-Karte für 90 Euro und die 25-Euro-Karte für 22,50 Euro.