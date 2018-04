Für Fahrzeuge mit 1-DIN- oder 2-DIN-Radioeinbauschacht bietet Auto-Zubehörspezialist Alpine Electronics jetzt das Alpine Digital Media Station iLX-F903D "Halo9" an. Damit rüsten Sie Carplay, Android Auto und DAB+ sowie einen 9-Zoll-Touchscreen nach.

Vergrößern Alpine iLX-F903D: Carplay, Android Auto, DAB+ & 9-Zoll-Display nachrüsten © Alpine Electronics GmbH

Bei der Alpine Digital Media Station iLX-F903D "Halo9" von Alpine Electronics handelt es sich um eine Infotainment-Nachrüstlösung für Fahrzeuge mit 1-DIN- und 2-DIN-Radioeinbauschacht. Sie stecken die Basis des iLX-F903D in den 1-/2-DIN-Schacht und können den 9-Zoll-Farb-Touchscreen (23 cm Bildschirmdiagonale) dann vor dem Armaturenbrett je nach Bedarf etwas kippen, höher oder tiefer stellen, um einen optimalen Blickwinkel zu bekommen.

Vergrößern Carplay auf dem Halo9. © Alpine Electronics GmbH

Das iLX-F903D besitzt einen DAB+-Tuner für digitalen Radio-Empfang. FM- und AM-Radio wird ebenfalls unterstützt. Außerdem bedienen Sie über den Touchscreen Apple Carplay mit Siri zur Integration von iPhones und Android Auto mit der Google-Sprachsteuerung für Android-Smartphones. Anders als bei Carplay und Android Auto ab Werk stehen Ihnen bei dieser Nachrüstlösung aber nicht die Lenkradtasten des Fahrzeugs zur Bedienung der Sprachsteuerung (Siri und Google) zur Verfügung. Mirrorlink wird übrigens nicht unterstützt.

Vergrößern Das Halo9 kommt in einen 1-DIN-Schacht, passt aber auch in einen 2-DIN-Schacht. © Alpine Electronics GmbH

Das flache, rahmenlose Design und eine in Weiß schimmernde LED-Ambientebeleuchtung sollen das Auge des Betrachters erfreuen. Ein CD-Laufwerk gehört nicht zur Ausstattung, Alpine bietet mit dem DVE-5300 einen optionalen CD-/DVD-Player als Ergänzung an.



Die Verbindung zum Smartphone erfolgt via Bluetooth und über den USB-Anschluss; ein AUX-Eingang/3,5 mm-Klinke ist ebenfalls vorhanden. Weitere Anschlüsse stehen für HDMI und eine Rückfahrkamera zur Verfügung (CAN Bus-Anschluss für Parksensoren-/Klimaanlagen-Interface). Mit der Alpine TuneIt App für iOS und Android sollen Sie außerdem die Soundausgabe optimieren können.



Preis: Das Alpine Digital Media Station iLX-F903D "Halo9" kostet 799 Euro. In unserem Preisvergleich gibt es das Halo9 auch schon ein paar Euro günstiger.

Apple Carplay im Test: Funktionen, Apps, Anbieter, Wireless Carplay



Android Auto im Test: Funktionen, Apps, Anbieter



Mirrorlink bringt Android ins Auto: Test im VW Bus, Passat, Polo, Seat, Skoda und Toyota