Alte iOS-Hintergrundbilder für iPhone X optimiert

Mit jedem großen iOS-Update ersetzt Apple auf dem iPhone alte Hintergründe durch neue. Wir verraten, wie Sie die alten Originale auf Ihr iPhone bekommen.

Vergrößern Auf dem iPhone X mit dem Hintergrundbild, welches vor acht Jahren auf dem iPhone 4 unter iOS 4 erschien. © Apple

Motive von Wassertropfen, roten Planeten, Clownfischen oder bunten Farbexplosionen sucht man unter iOS 11.2.5 vergebens. Manche der klassischen Hintergrundbilder sind bereits in Vergessenheit geraten. So stammt das Wassertropfen-Bild beispielsweise aus den Zeiten des iPhone 4, was vor acht Jahren veröffentlicht wurde.



Ein italienischer Grafiker, der sich auf Twitter „ AR72014 “ nennt, wollte dies offenbar ändern und optimierte die alten Originale kurzerhand für das iPhone X. Natürlich können die Wallpaper auch auf anderen iPhone-Modellen wie dem iPhone 8 Plus genutzt werden, dafür müssen die diese allerdings leicht vergrößert werden.



Auf der Seite "Idownloadblog" können Sie die Bilder in Originalgröße herunterladen. Wie die Betreiber der Webseite darauf hinwiesen, erscheinen die Bilder allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge.