Amazon erzielt Rekordverkauf beim Cyber Monday

Ein "Weihnachts-Shopping-Wochenende der Rekorde" - so beschreibt Amazon das Konsumverhalten seiner Kunden. Die preisgünstigen Angebote am Cyber Monday zahlten sich am Ende aber nicht nur für die Konsumenten aus.

Die diesjährige Cyber-Monday-Woche war für Amazon ein voller Erfolg: Laut Amazon gilt der Tag als "stärkster Einkaufstag in der Unternehmensgeschichte mit den meisten bestellten Produkten weltweit".

Rechnet man die Bestellungen vom Black Friday und Cyber Monday zusammen, bestellten Amazon-Kunden weltweit "mehr als 18 Millionen Spielzeuge und mehr als 13 Millionen Modeartikel."

Für Ralf Kleber, Country Manager bei Amazon.de, ist dies natürlich ein Grund zur Freude. Demnach kann das Unternehmen an diesen beiden Tagen von Jahr zu Jahr neue Rekorde aufstellen. "Wir freuen uns, dass wir Kunden beim Start in die Weihnachtszeit mit tollen Angeboten unterstützen können", so Kleber.

Besonders beliebt waren der Echo Dot der dritten Generation , sowie der Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung . Weitere Highlights waren laut Amazon die " Jamie Oliver Pfanne von Tefal , die PlayStation Plus Mitgliedschaft für 12 Monate und die elektrische Gesichtsreinigungsbürste Foreo Luna mini 2 ".

Über 6,5 Millionen Produkte wurden im Bereich Küche & Haushalt bestellt, jeweils über 4 Millionen Produkte in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Spielzeuge, über 2,7 Millionen Artikel im Bereich Mode und über 1 Millionen Lebensmittel.

Von dem Konsumspektakel profitierte am Ende nicht nur Amazon, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Produkte bei dem Online-Händler zum Verkauf anbieten. Laut Amazon stieg deren weltweiter Umsatz um 20 Prozent.