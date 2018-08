Amazon will Apple Music und Spotify angreifen

Amazon will mit Prime Music die beiden Platzhirsche in den USA – Spotify und Apple Music – angreifen.

Vergrößern Amazon Prime Music © Amazon

Nummer drei: Amazon will mit seinem Musik-Streaming-Service die beiden führenden Dienste Spotify und Apple Music angreifen, berichtet "Bloomberg". Der Konzern aus Seattle rücke Musik immer mehr in den Vordergrund und werde Amazon Music in großen TV-Kampagnen massiv bewerben. Fragen nach bestimmten Musikstücken oder -alben seien die häufigsten an Alexa und die Echo-Geräte gerichteten, die Dauer des Musihörens habe sich in den letzten Jahren verdoppelt.

Außerhalb der USA seien auch die Märkte in Frankreich, Großbritannien und Deutschland für Amazon wichtig. "Mehrere zehn Millionen Menschen" würden die Amazon-Musikdienste nutzen, in Amazon Prime Music sind etwa zwei Millionen Songs enthalten, das zusätzlich kostenden Amazon Music Unlimited hat wie Apple Music und Spotify mehrere zehn Millionen Songs zur Auswahl.