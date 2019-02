Analystin: Apple im Sommer wieder eine Billionenfirma

Peter Müller

Apple hat wahrscheinlich mit der neuen Services-Strategie wieder die Gunst der Börse erlangt.

Vergrößern Börse

Nach Veröffentlichung der Bilanz für das erste und gar nicht mal so schlechter Aussichten für das zweite Quartal hat sich die zuletzt stark gerupfte Apple-Aktie wieder deutlich verbessert und in den letzten Woche sieben Prozent zugelegt. Katy Hubery, Analystin von Morgan Stanley //www.cnbc.com/2019/02/03/morgan-stanley-on-the-innovations-that-will-send-apple-soaring.html:ist indes noch eine Spur optimistischer und sieht Apple bald wieder auf die Billionengrenze zumarschieren.

Das Zwölfmonatskursziel legt die Investmentbank auf 211 US-Dollar fest, das wären 27 Prozent mehr als heute. Der Grund für den prognostizierten Wertzuwachs ist Services-Geschäft, das Apple in diesem Jahr deutlich ausbauen werde. Nicht nur komme im Frühjahr der lang erwartete Videodienst, sondern auch noch ein Medianbundle, Apple Pay und Apples Werbebusiness wüchsen zudem, ist sich Morgan.Stanley-Analystin Katy Huberty sicher.

In dem Medienbundle werde Apple den neuen Videoservice zusammen mit Apple Music und der Zeitschriftenflatrate Texture vereinen. Dieses Paket würde etwa zwei Prozentpunkte zum Wachstum der Services-Sparte hinzufügen, bis 2025 werde diese mit fünf Prozent jährlich im Umsatz wachsen und mit 12 Prozent beim Gewinn pro Aktie. Aber auch Apples wichtigstes Geschäft sieht Huberty nicht in der Krise. Die Erneuerungsraten für das iPhone stünden auf einem gesättigten Niveau, und seien auch in den nächsten Jahren stabil, die Nachfrage sei im Januar auch wieder gestiegen.