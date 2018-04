Analyst: iPhone wächst in China nicht mehr

China ist für Apple zu einem der wichtigsten Märkte geworden, nicht nur das iPhones, sondern auch der App Store boomt im Land.

Vergrößern iPhone 7 Plus

Das iPhone hat in China seine beste Zeit bereits hinter sich, befürchtet laut "Business Insider" der UBS-Analyst Steven Milunovich. Den "Peak iPhone", also den Zeitpunkt der höchsten Verkäufe, habe es bereits im Jahr 2015 gegeben, in einem Superzyklus, der von den großen Bildschirmen des iPhone 6 und 6 Plus ausgelöst wäre. Seither entwickeln sich die Verkäufe rückläufig und es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich das bald wieder ändere – die Verkaufszahlen blieben flach und das Wachstum minimal. Vor allem lokale Marken machten Apple zu schaffen, das mit mit Hilfe von iOS im High-End aber stark bleibe, das iPhone X, das ja angeblich einen neuen Super-Zyklus auslösen sollte, sei schlicht zu teuer. China ist nach den USA der zweitwichtigste Markt für Apple, etwa jedes fünfte iPhone werde dort verkauft.

Wie so üblich gründet diese Analysten-Aussage eher auf Wunschdenken als auf realen Zahlen. Denn ein Blick in die letzten Quartalsergebnisse von Apple wird offenbaren: In China und der Region hat Apple während des ersten Quartals 2018 rund 17 956 000 US-Dollar umgesetzt, Anstieg zum Vorquartal beträgt 83 Prozent, Anstieg zum Vorjahr – 11 Prozent. Zugegeben, noch mehr ist Apple in Japan gewachsen, die Umsätze dort sind jedoch deutlich niedriger als in China.