Angebot: Mac-Software drastisch reduziert

Für Schnäppchenjäger ist der ”Mariner Deal” mit teils bekannten Mac-Apps, für die man zahlen kann ”was man will”, sicherlich interessant.

Vergrößern Software Bundle

Um die gesamte Software im Wert von 672 US-Dollar freizuschalten, muss man mit seinem eingetragenen Preis nur über dem Durchschnitt liegen, dieser liegt derzeit nicht einmal bei drei US-Dollar. Dafür erhält man dann etwa die Software Disk Drill Pro 3 zur Datenrettung (sonst 89 US-Dollar), das HDR-Fototool Aurora HDR 2018 Express (regulär 40 US-Dollar) und anderes mehr. Im kompletten Bundle ist auch das FTP-Tool Yummy FTP Pro 2 enthalten. Zahlt man weniger als den aktuellen Durchschnittspreis, erhält man dieses und ein anderes Tool (iCareFone for Mac) nicht dazu.

Zu jeder Mac-App gibt es kurze englischsprachige Beschreibungen, Screenshots und auch die notwendigen Systemvoraussetzungen. Vom zwei Jahres-Abo des Korrekturlesedienstes WhiteSmoke Premium, das sonst mit 240 US-Dollar zu Buche schlägt, werden deutschsprachige Mac-User nur in Ausnahmefällen profitieren, denn dieses übersetzt zwar auch Texte, aber die Korrekturen wie Grammatik, Stil, Rechtschreibung und anderes funktioniert nur mit englischen Vorlagen.

Das ” Pay what you want ”-Bundle von Mariner Software läuft noch drei Tage lang. Bezahlen kann man mit Kreditkarte oder per Paypal.