Animierte Apple-Logos als Bildschirmschoner

Stephan Wiesend

Ein kostenloser Bildschirmschoner zeigt die sehenswerten Logo-Animationen, die bei der letzten Keynote zu sehen waren.

Vergrößern Ein kostenloser Bildschirmschoner zeigt Animationen des Apple-Logos. © Apple

Bei der letzten Apple-Keynote am 30. Oktober zeigt Apple vor dem Beginn zahllose Animationen und Variationen des Apple-Logos. Der Entwickler Pedro Carrasco hat jetzt einen Bildschirmschoner auf Github bereitgestellt , der diese Animationen zeigt. Lädt man die knapp hundert MB große Datei, kann man den Bildschirmschoner installieren. Die Animationen erscheinen als Endlosschleife, für eine spätere Version verspricht der Entwickler einige Einstellungsmöglichkeiten. Mindestsystemvoraussetzung ist Mac-OS X 10.9.



Installation:

Die Installation erfolgt ähnlich einer App ohne Zertifikat: Man muss mit einem Rechtsklick bzw. gedrückter Control-Taste auf die Datei klicken und im Kontextmenü die Option „Öffnen“ wählen. Nach einer Bestätigung der Installation wird die Datei dann in den Systemeinstellungen geöffnet. Hier kann man nun wählen, ob man sie für den aktuellen Benutzer oder alle Benutzer installieren will. Nach Beenden und erneuten Öffnen der Systemeinstellungen erscheint der Bildschirmschoner „Brooklyn“ schließlich unter den Bildschirmschonern. Eine Deinstallation ist ebenfalls per Kontextmenü möglich.