Animoji vs. AR-Emoji im Vergleich

Sowohl iPhone X als auch Galaxy S9 bieten eine Möglichkeit, das eigene Gesicht zu entfremden und daraus eine virtuelle Person zu machen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Im vergangenen Herbst wurde Apple noch von vielen wegen der Animojis auf dem iPhone X belächelt und gar verspottet – nun legt Samsung mit einem ähnlichen System, den AR Animoji auf dem Galaxy S9 nach. Die Gemeinsamkeit: Gesichtsregungen des Nutzers erkennt die Selfie-Kamera und setzt sie auf den animierten Charakter auf dem Bildschirm um.

Der wichtigste Unterschied besteht schon bei der Lokalisierung der Funktionen, die Animojis von iOS sind in der iMessages-App zu finden, während die des Galaxy S9 sich in der Kamera-Anwendung aufhalten, wo man sie vielleicht auch eher vermuten würde. Die AR Animoji sind zudem in der Länge nicht limitiert, Animojis dürfen nicht länger als zehn Sekunden sein. AR Emojis, die aus dem eigenen Gesicht gebildet werden, gibt es auch nur bei Samsung, Apple setzt auf Comic-Gesichter, davon aber immerhin jetzt schon zwölf Stück. Mit iOS 11.3 kommen vier weitere hinzu. Samsung hat nur drei Charakterköpfe neben dem eigenen Gesicht zu Auswahl: Einen Hasen, eine Katze und einen blauen Bären.

Während die Animojis von Apple mehr herkömmlichen Emojis ähneln, bietet die Lösung von Samsung einen ganzen Cartoon-Charkter, mit Körper und Kleidung. Dank der 3D-Technologie des iPhone X ist die Mimik der Animojis aber wesentlich detailreicher als die Bewegungen der AR Emojis von Samsung, die nur von einer 2D-Kamera aufgenommen sind. Das iPhone X verlangt dafür aber gute Beleuchtung. Animoji-Karaoke kann man mit beiden Smartphones wunderbar aufnehmen, mit dem Samsung aber mehr als einen kurzen Ausschnitt. Beim iPhone X funktioniert dies übrigens auch, aber mit einem kleinen Trick: Man muss vor dem Aufrufen von iMessage die Bildschirmaufnahme starten und danach Fratzen schneiden, die Bildschirmaufnahme von iOS ist zeitlich unbegrenzt.