Anzeige: Komfortabel zum perfekt temperierten Zuhause

Das neue Heizkörperthermostat Eve Thermo von Elgato bietet ein praktisches Display mit Touch-Bedienfeld zur manuellen Steuerung der Temperatur im Zuhause. Das HomeKit-fähige Gerät kommt ohne Starterpack und Bridge aus und bietet haufenweise zusätzliche Funktionen zur Steuerung der Wohlfühltemperatur.

Vergrößern Komfortabel zum perfekt temperierten Zuhause © Elgato

Mit der zweiten Generation des Eve Thermo kommt Hersteller Elgato dem Wunsch vieler Kunden nach, denn das Thermostat lässt sich jetzt auch ganz ohne iPhone und App manuell per Touch-Display bedienen und die aktuell gewählte Wohlfühltemperatur wird direkt im neuen Display angezeigt. Über die Eve-App lassen sich die Tasten sperren, um vor ungewollter Änderung zu schützen, etwa im Kinderzimmer oder in öffentlichen Räumen. Das Display lässt sich für die horizontale oder vertikale Montage einfach per App ausrichten.

Zeitpläne, Automation und mehr

Die Liste der Komfortfunktionen ist lang und bei der Konkurrenz in der Fülle unerreicht. Das Herzstück sind Zeitpläne, die in der kostenlosen App "Eve" angelegt, automatisch auf das Thermostat übertragen und dort eigenständig ausgeführt werden. Zeitpläne für Arbeitstage und das Wochenende sorgen dabei immer dafür, dass es wohlig warm ist, wenn der Benutzer zu Hause ist. Im Umkehrschluss wird keine Energie und damit Geld verschwendet, sollte der Nutzer unterwegs sein.

Dazu gehört auch der Urlaubsmodus, der sich per Siri oder App einfach einschalten lässt und bei Abwesenheit eine (niedrige) Wunschtemperatur im Haus festlegt.

Die Berücksichtigung des Kalenders von iOS sorgt dafür, dass automatisch an Feiertagen oder an freien Tagen wie am Wochenende geheizt wird.

Wer zusätzlich zu Eve Thermo noch Eve Door & Window im Raum nutzt, kann zuverlässig das Heizen während des Lüftens pausieren. Dies wird einmalig ganz einfach per Fingertipp eingestellt und bedarf nicht einmal dem Erstellen einer Regel.

Heizen anhand von Anwesenheit

Seit iOS 11 ist auch das smarte Heizen anhand der Anwesenheit der Mitbewohner möglich:

Dank des in iOS und iOS-Geräte integriertem Geofencing "weiß" HomeKit welche Benutzer im Haus sind beziehungsweise unterwegs. Dabei wird der Standort der Benutzer nicht ständig an eine Cloud gesendet, HomeKit sei Dank. Hat etwa das letzte Familienmitglied die Wohnung verlassen, wird automatisch die Temperatur per Regel gesenkt, kommt das erste Familienmitglied heim, wird die Wohlfühltemperatur automatisch aktiviert.

Sicherheit dank HomeKit

HomeKit und auch Eve Thermo gehen beim Thema Datensicherheit keine Kompromisse ein. Die Kommunikation erfolgt immer Ende-zu-Ende verschlüsselt zwischen Eve Thermo, iOS-Gerät und/oder der Steuerzentrale Apple TV, zu Hause oder von unterwegs. Weder Apple noch Elgato "wissen" um die Temperatur oder Anwesenheit im Haus, die Einstellungen und Daten sind in keiner Cloud gespeichert, sie gehören allein dem Benutzer."

Eve Thermo ist das fortschrittlichste Heizkörperthermostat am Markt, von Grund auf entwickelt für höchsten Komfort und perfekte Integration in den Alltag und das Zuhause. Die zweite Generation des Eve Thermo ist für 69,95 Euro erhältlich.

Erfahren Sie hier mehr zu Eve Thermo