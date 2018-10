Anzeige: VideoProc 4K: Effiziente Videoverarbeitung und -konvertierung – jetzt gratis

VideoProc 4K bietet Ihnen einen leistungsstarken aber einfachen Workflow für die Videobearbeitung und -transkodierung mit 4K-Materialien von iPhone, GoPro, Kameras usw. mit voller GPU-Beschleunigung.

Anzeige Vergrößern VideoProc 4K: Effiziente Videoverarbeitung und -konvertierung – jetzt gratis © Digiarty

Heutzutage ermöglicht eine Vielzahl von Geräten, Materialien in bis zu 4K – sogar 4K HEVC – aufzunehmen, inklusive iPhone, Actioncams und mehr. Aber um die 4K mit 60fps/30fps, sowie 1080p, Slow-Motion-Videos usw. problemlos in die sozialen Netzwerke hochzuladen oder via E-Mail, Whatsapp oder ähnliches zu teilen, müssen diese in der Regel verarbeitet, verkleinert oder bearbeitet werden.

Viele Programme kämpfen aber beim Verarbeiten hochauflösender Materialien dieser Art mit Abstürzen, was Sie natürlich nicht wollen. Zum Glück können Sie auf die leistungsstarke Lösung VideoProc 4K zurückgreifen, die alle Anforderungen im Videobereich abdeckt. Videos, insbesondere große 4K-Videos, lassen sich mit diesem One-Stop-Video-Verarbeitungsprogramm reibungslos und blitzschnell bearbeiten, skalieren, komprimieren und konvertieren.

Jetzt exklusiv gratis für alle Macwelt-Leser!

In Zusammenarbeit mit Digiarty Software steht VideoProc 4K jetzt bis zum 26. November exklusiv kostenlos zur Verfügung – begrenzt auf 200 Downloads pro Tag! Das Programm ist für macOS und Windows erhältlich.

VideoProc 4K eignet sich für alle Arten von Videoverarbeitung

Lassen Sie uns VieoProc 4K etwas eingehender anschauen, jetzt nachdem Sie es gratis heruntergeladen und mit Ihrer kostenlosen Lizenz aktiviert haben. Im Hauptmenüs finden Sie vier Unterpunkte: Video, DVD, Downloader und Recorder. Mit einem Klick auf "Video" eröffnen sich Ihnen die kompletten Funktionen zum Verarbeiten von Videos.

Für die Videobearbeitung ist VideoProc 4K mit einer umfassenden Toolbox ausgestattet. Sie können grundlegende Bearbeitungen vornehmen, wie z.B. mehrere iPhone-Videos zusammenfügen, Videos drehen und spiegeln, das Audiovolumen oder -verzögerungen anpassen, die Videoabspielgeschwindigkeit ändern, Video in GIFs erstellen sowie Untertitel und Wasserzeichen einfügen, Screenshot aus Videos speichern und Effekte verwenden.

Fortgeschrittene Nutzer können verwackelte Aufnahmen von iPhone, GoPro Actioncams, Drohnen, oder anderen Geräten korrigieren und Hintergrundgeräusche entfernen. Mit einfachen Klicks lassen sich die Videoqualität verbessern, Fisheye-Verzerrungen korrigieren, Videos in M3U8 für Live-Streaming verwandeln und so weiter.

VideoProc 4K jetzt kostenlos ausprobieren >>

Darüber hinaus kann VideoProc 4K mit der Unterstützung für 370+ Kodices helfen, Inkompatibilitätsprobleme zu beheben bzw. Videos in ein gewünschtes, passendes Format zu transkodieren, wie z.B. H.264 in H.265, MKV in MP4, 3D in 2D, usw. Das Videoverarbeitungsprogramm bietet auch eine breite Palette an optimierten Profilen inklusive iPhone, Android, Samsung, Tablets, Konsolen, TV und mehr.

Wenn Sie einen Schritt weiter gehen und das Video individuell anpassen wollen, bietet VideoProc 4K auch eine flexible Kontrolle über Bitrate, Bildrate, Auflösung, Seitenverhältnis und andere Parameter. Alles kann wunschgemäß angepasst werden.

47x schneller als in Echtzeit dank der vollen GPU-Beschleunigung

Die Verarbeitung und der Export von Videos kann eine Belastung für Ihren CPU sein, vor allem, wenn es um hochauflösende 4K und HD-Dateien geht. Aber keine Sorge! VideoProc 4K unterstützt die einzigartige Level-3 Hardware-Beschleunigung, die Intel®, AMD®, oder NVIDIA® GPU nutzt, um die Geschwindigkeit der Videoverarbeitung deutlich zu erhöhen.

VideoProc 4K – Mehr als ein Videobearbeitungsprogramm

DVD konvertieren: Mit VideoProc 4K lassen sich DVDs digitalisieren. Das Programm kann (selbst hergestellte) DVDs ganz einfach in MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, WebM oder für iPhone, iPad, Android, Xbox, PS4, YouTube, Facebook usw. transkodieren.

Online Videos downloaden: Das Programm ermöglicht es auch, Videos und Musik von über 1.000 Webseiten herunterzuladen, inkl. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und mehr. Ganze Playlists, Kanäle und sogar Live-Videos werden unterstützt.

Bildschirm & Webcam aufnehmen: VideoProc 4K unterstützt Sie auch, wenn Sie Gameplay, Anleitungen usw. für YouTube erstellen wollen. Sie können Bildschirmaktivitäten, Videos mit der Webcam oder beides gleichzeitig mit Ton aufnehmen und dann die aufgenommene Datei mit der One-Stop-Lösung bearbeiten, schneiden und konvertieren.

Fazit: Ein perfekter Workflow für alle 4K/HD-Videos

VideoProc 4K ist ein einfach zu bedienendes und leistungsstarkes Videoverarbeitungsprogramm für Benutzer aller Könnensstufen. Probieren Sie einfach das All-in-One Tool aus und erfahren Sie selbst, wie einfach sich 4K-Material damit bearbeiten lässt.