App Store: Reaktion auf Kommentare wird vereinfacht

Über iTunes Connect können Entwickler jetzt auch als Support-Mitarbeiter Nutzerkommentare beantworten lassen.

Vergrößern Für die Beantwortung von Nutzerkommentaren bietet iTunes Connect jetzt eine neue Nutzergruppe.

Hat man eine App in Apples App Store veröffentlicht, kann man erst seit kurzem auf Nutzerkommentare antworten. Bisher war dies über iTunes Connect aber nur möglich, wenn man eine der Rollen Administrator, App-Manager, Marketing oder Rechtliches besaß. Diese besaßen für manche Anwender wohl zu weitgehende Zugriffsrechte. In iTunes Connect kann man deshalb jetzt einem Mitarbeiter die neue Rolle „Customer Support“ zuweisen. Dieser kann dann im App Store auf Nutzerkommentare reagieren und auf Anfragen antworten. Hinweis: Für die Beantwortung auf Nutzerkommentare hat Apple eine Reihe an Richtlinien aufgestellt und gibt auch einige Empfehlungen.