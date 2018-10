Apple arbeitet an Ultraschall-Technik in Displays und Pencil

Apples neueste Patente beschreiben Ultraschall-Technologie für die Verwendung in Touchdisplays und dem Apple Pencil.

Apple arbeitet allem Anschein nach an einer Möglichkeit, ultraschallbasierte Technik in seine Touch-Displays zu integrieren. Dazu sind nun Patente des Unternehmens aufgetaucht. Auch der Apple Pencil soll davon profitieren und möglicherweise abgeändert werden.

Ultraschall-Technik in Touch-Displays

Im dem ersten Patent, das "Composite Cover Material for Sensitivity Improvement of Ultrasonic Touch Screens" genannt wird, geht es um Überlegungen, eine Ultraschall-Schicht in bereits existierende Touch-Display, wie sie in iPhone oder iPad zu finden sind, zu integrieren oder diese gar komplett zu ersetzen. Das System würde über mehrere Zwischenschichten, Sensoren und einer Vorrichtung zur Erfassung von Ultraschallwellen funktionieren.

So könnten mit der Technik Stärke, Größe und Position des benutzten Fingers oder Objektes bestimmt werden. Gerade in Bezug auf die Stärke des ausgeübten Drucks, könnten Funktionen wie etwa 3D-Touch komplett vom Display verwirklicht werden.

Patent für einen Ultraschall-Pencil

Das Zweite Patent "Ultrasonic Touch Detection on Stylus" bezieht sich, wie der Name bereits vermuten lässt, auf den Apple Pencil. Hier geht es ebenfalls um Ultraschallwellen, aber weniger darum, wie der Stift mit der Oberfläche interagiert, sondern wie der Nutzer den Stift führt. So könnte der Stift Daten zur Führung des Gerätes übertragen. Bestimmte Programme könnten so beispielsweise bestimmte kunstvolle Stiftstriche ermöglichen, oder bestimmte Funktionen durch ein Antippen des Stiftes ermöglichen. Auch könnte mit der Technik erkannt werden ob ein Links- oder Rechtshänder den Stift führt und so zu einer verbesserten Nutzung beitragen.