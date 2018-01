Apple at Work: Macs und iPads in Unternehmen

Apple zeigt in einem Bereich seiner Website, wie Unternehmen Mac, iPad und iPhone gewinnbringend einsetzen.

Vergrößern Apple at Work © Apple

Ohne weitere Ankündigung hat Apple letzten Freitag seine Website " Apple at Work " aktualisiert, auf der der Mac-Hersteller Informationen zum Einsatz seiner Produkte in Unternehmen gibt. Unter anderem ist dort in einem Video zu sehen, wie die Fluggesellschaft British Airways Produkte aus Cupertino einsetzt.

Apple und das Business, das waren lange Zeit unvereinbare Begriffe, in Büros und Produktion bevorzugten Firmen meist die Konkurrenz. Das hat sich in den letzten Jahren nicht nur dank des iPhone geändert. Laut einer Studie von Jamf würden 75 Prozent der Anwender in Unternehmen einen Mac als ihren nächsten Computer verwenden, wenn sie die Chance dazu hätten, berichten unsere Kollegen der Computerworld . Auch IBM sieht Apple mittlerweile in Corporate America angekommen. Auf seiner aktualisierten Website bereitet Apple neue Informationen über Anwendungen seiner Produkte auf, die aber nicht nur in Büros zum Einsatz kommen, sondern auch bei Produktionsjobs hilfreich sind. In letzter Zeit ist Apple immer mehr Kooperationen mit Businessspezialisten wie IBM, Cisco, Deloitte, SAP oder Accenture eingegangen.