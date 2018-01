Apple baut Comedy-Abteilung für sein Streaming auf

Apple kauft verstärkt auf dem Video- und TV-Markt ein. Neben unterschiedlichen Dramen wird es wohl viel an Comedy geben.

Vergrößern Netflix bietet nun auch eine Download-Funktion an. © Fotolia/iko

Was Lustiges: Apple hat Dana Tuinier von Paramount Pictures als neue Comedy-Chefin für seine Video-Inhalte angeheuert. Tuinier wird an Apples Head of Development Matt Cherniss berichten und unter anderem die neue Comedy-Serie mit ihren halbstündigen Folgen verantworten, die Kristen Wiig und Reese Witherspoon für Apple produzieren. Tuinier solle zudem neue Comedy-Formate entwickeln und produzieren. Tuinier war bei The Pramount Network Vice President of Development und Programmdirektorin.

Anscheinend will Apple für seinen neuen Video Streaming Service die Comedy-Abteilung noch stärker ausbaunen. Nach Angaben von " TB Vision " hat Apple eine neue Comedy-Serie sichern können, in der Reese Witherspoon und Jennifer Anniston zusammen auftreten. Für Anniston wird dies der erste TV-Auftritt seit dem Ende der "Friends".