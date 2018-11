Apple erweitert Reparaturprogramm für obsolete Geräte

Apple will immer mehr veraltete Geräte wie iPhone 5 oder Macbook Air 2012 reparieren, vorerst aber nur in den USA.

Vergrößern Der Vorgänger-Mac © 2015

Apple hat ein zweistufiges Programm für seine alten Geräte: Vintage-Produkte sind diejenigen, die seit fünf bis sieben Jahren nicht mehr hergestellt werden. Abgekündigte Geräte sind iPhones und Macs, die von mehr als sieben Jahren eingestellt wurden. Für diese Produkte war vormals keine Reparatur mit Original-Ersatzteilen bei Apple oder beim autorisierten Serviceanbieter möglich .

10 geniale Dinge, die Sie mit einem alten Mac anstellen können



Aber eben bis vor kurzen: Wie 9to5mac und Macrumors unabhängig voneinander berichten, hat Apple ein Reparaturprogramm für bestimmte obsolete Produkte aufgesetzt. Darunter befinden sich laut 9to5mac ein iPhone 5, beide Modelle (11 Zoll und 13 Zoll) des Macbook Air aus dem Jahr 2012, die iMacs aus dem Jahr 2011 mit den Bildschirmdiagonalen von 21,5 und 27 Zoll.

Laut Macrumors werden die iMacs nur in den USA und in der Türkei repariert. Dazu will Apple das iPhone 4S reparieren , außerdem ist die Liste mit unterschiedlichen Macs und Macbooks aus dem Jahr 2012 bis 2013 erweitert. So ist beispielsweise der Mac Pro aus dem Sommer 2012 mit im Reparaturprogramm dabei.

Der Pilotversuch soll für unterschiedliche Geräte unterschiedlich lang laufen: Für den iMac aus dem Jahr 2011 endet das Programm bereits am 1. Januar 2019. Es ist momentan nicht abzusehen, ob und wann Apple sein Reparaturprogramm für das breite Publikum bekannt geben wird. Der Hersteller macht auch die jeweilige Reparatur am Vorhandensein der Ersatzteile abhängig.

Unsere Meinung : Es bleibt abzuwarten, wie viel eine solche Reparatur obsoleter Geräte bei Apple kosten wird. Außer dem aktuellen Batterieaustauschprogramm ist der Hersteller nicht gerade für Schnäppchenpreise für Service-Leistungen bekannt. Es ist aber immer gut zu wissen, dass für ein ganz altes Gerät immer noch eine passable Alternative ist außer artgerecht entsorgt zu werden.