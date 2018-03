Apple-Event am 27. März fokussiert auf Bildung

Nun hält Apple doch einen Termin im März ab. Unter dem Motto "Let's take a field trip" soll sich am 27. März alles um Bildung drehen. Auch der Ort hängt damit zusammen.

Vergrößern Motto und Logo für ein Bildungsevent © Apple

Eine Keynote mit allerlei neuen Produkten, wie man sie etwa aus dem Jahr 2015 "Spring forward" kennt, wird es jedoch nicht geben. Übereinstimmend berichten derzeit " The Verge " und "9to5Mac " von einer Einladung, die auf den 27. März datiert und das Motto "Let's take a field trip" handeln. Der Ort ist zudem ungewöhnlich, nicht das Steve Jobs Theater im Apple Park zu Cupertino noch ein Konferenzzentrum in San Francisco hat sich Apple für die Veranstaltung ausgesucht, sondern eine High School in Chicago.

So dürfte es am Dienstag in der Woche vor Ostern eher weniger um neue Produkte wie ein iPad 9,7 (early 2018) oder ein renoviertes Macbook Air gehen, sondern eher um Services und Initiativen für das Bildungswesen – das legen bereits Motto und Logo der Einladung nahe. Zuletzt hatte Apple im Januar 2012 ein derartiges Bildungsevent in New York abgehalten und dabei neben der Software iBooks 2 auch den iBooks Author vorgestellt, mit dem man am Mac reichhaltige Fach- und Lehrbücher erstellen kann. Ob Apple aber nun neue Hardware schon per Pressemitteilung in der kommenden Woche vorstellt, ist derzeit völlig offen.

Die Schule der Wahl ist das Lane Tech College Prep in Chicago, das Schüler von der siebten bis zur zwölften Klasse und legt in ihrem Lehrplan einen starken Wert auf Technologie. Chicago hatte Apple im Dezember vergangenen Jahres auserkoren, um dort eine halbe Million Schüler an seinem Curriculum " Everyone can code " teilhaben zu lassen.

Was Apple zeigen könnte:

Vor allem die neue drahtlose Ladematte Airpower sowie die aktualisierten Airpods mit ihrer drahtlos aufladbaren Hülle sind längst fällig, Apple hat diese bereits auf der Keynote im September letzten Jahres kurz gezeigt und einen späteren Veröffentlichungstermin versprochen. Schon länger gibt es Gerüchten zu einer Clasroom-App bzw. deren Nachfolger . Die erste Version hat Apple bereits mit iOS 9.3 vorgestellt, die App sollte Geräte und Konten in einer Schulklasse verwalten. Das Logo des Events ist eindeutig mit einem Apple Pencil erstellt worden, so besteht eine Möglichkeit, dass Apple hier entweder weitere Verbesserungen vorstellt oder gar eine neue Generation – einen Apple Pencil 2.