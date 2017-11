Apple hält weiter am "grünen" iPhone fest

Bereits vor einem Jahr hat sich Apple das Ziel gesetzt, das iPhone nur aus recycelten Materialien herzustellen.

Vergrößern iPhone 5C, 2013 © Apple

Apple hält an dem Ziel fest, künftige iPhones zu 100 Prozent aus recycelten Materialien zu bauen, bekräftigt Apples Vice President für Umwelt und soziale Initiativen Lisa Jackson in einem Interview mit News.com.au . "Wir sehen uns verpflichtet, für unsere Produkte zu 100 Prozent Recycling-Material oder erneuerbare Stoffe zu verwenden. Wir arbeiten wie verrückt daran." Apple sei nach Jacksons Erkenntnissen das einzige Unternehmen, das dieses Ziel verfolge und sich an die Umsetzung mache. Andere würden nur darüber reden, Elektronik zu recyclen, Apple greift auf die so gewonnenen Rohstoffe auch tatsächlich zurück.

Das Ziel liegt aber noch in weiter Ferne, merken Kritiker an. Noch lange muss Apple auf in Minen geschürfte Rohstoffe zurückgreifen, das Unternehmen achtet aber darauf, keine Materialien aus zweifelhaften Quellen zu beziehen und räumt seine Lieferkette auf. So verzichtet Apple etwa auf Kobalt, das in Minen im Kongo von Kinderarbeitern geschürft wird.