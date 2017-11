Apple in den Paradise Papers - Dementi aus Cupertino

Die Paradise Papers beschuldigen Apple, im Jahr 2015 ein Steuersparmodell auf der Kanalinsel Jersey etabliert zu haben. Apple widerspricht den Darstellungen.

Vergrößern Apple im Paradies © @Fotolia.de, Simon Dannhauer / Apple

Apple ist nur einer der Konzerne, die in den Paradise Papers auftauchen. Wie die Süddeutsche Zeitung nun berichtet , hat Apple aber über seine Anwaltskanzlei Baker McKenzie ab dem Jahr 2014 gezielt nach einer neuen Steueroase gesucht, weil der Trick des "Double Irish" in der Republik Irland in Verruf geraten war und seit 2015 aufgrund von Gesetzesänderungen keine Anwendung mehr findet. Funktioniert hat das Verfahren mit zwei in Irland gegründeten Firmen, von denen sich eine auch in ein Niedrigsteuerland auslagern ließ und die komplette Steuerlast übernahm. In der EU erzielte Gewinne würden derart auf den Britischen Jungferninseln, den Kaimans oder anderweitig versteuert. Laut Schätzung der Zeitung gehen durch Tricks wie diese allein dem deutschen Fiskus alljährlich 17 Milliarden Euro durch die Lappen – natürlich nicht von Apple allein. Apple betreibt seine Niederlassung in Irland bereits seit den frühen Achtzigern, als das Unternehmen eine Basis für sein Europageschäft suchte und seinerzeit im Niedriglohnland Irland ideale Bedingungen auch für die Produktion fand.



Laut der Enthüllungen der Paradise Papers hätten von Apple beauftragte Anwälte angesichts des sich schließenden Steuerschlupfloches in Irland gezielt in anderen Ländern mit dem Ruf, wenig Steuern einzutreiben, bezüglich potentieller neuer Niederlassungen nachgefragt. Die Sorge galt der Langfristigkeit des dortigen Steuermodells: Ob etwa durch die Opposition oder eine andere Bewegung eine Änderung der Steuerpolitik zu befürchten wäre und ob man komplette Steuerbefreiung erhalten könne oder ob man überhaupt Geschäftsberichte veröffentlichen müsse.

Laut des Berichts hat Apple aber auf der Kanalinsel Jersey ein solches Steuerparadies gefunden und über eine Konstruktion mit zwei in Irland ansässigen Firmen ein neues Steuersparmodell aufsetzen können, auf Jersey ist die Körperschaftssteuer gleich Null. Die dort registrierte Firma Apple Trust Jersey Limited taucht nun erstmals in den Paradise Papers auf, sie betreut gewissermaßen die beiden in Irland registrierten Unternehmen Apple Sales International und Apple Operations International. Dadurch könne Apple alle in der EU erzielten Gewinne ohne nennenswerte Abgaben einstreichen. Generell habe Apple auf seinen außerhalb der USA im abgelaufenen Geschäftsjahr bilanzierten Profit gerade einmal 3,7 Prozent an Steuern bezahlt.



Apple fühlt sich nun bemüßigt, Stellung zu dem Thema zu beziehen. Darin ist ein klares Dementi formuliert : Apple bekennt sich wie schon mehrmals zuvor zu seiner Verantwortung, Steuern zu bezahlen und bezeichnet sich als den größten Steuerzahler der Welt. Man zahle in jedem Land einen jeden Dollar, den man an Steuern schulde. Einige der Darstellungen des Konsortiums investigativer Journalisten seien schlicht falsch. So hätten die Strukturänderungen des Jahres 2015 nicht dazu gedient, irgendwo Steuern zu bezahlen, sondern im Gegenteil die Steuerlast in den USA zu erhalten. Das Auslandsvermögen des Konzerns sei auch nicht komplett dem US-Fiskus entzogen, sondern zahle Apple stets einen Anteil von 35 Prozent auf in die USA zurückgeführtes Kapital. Auf im Ausland erzielte Gewinne zahle Apple auch 21 Prozent Steuern und damit ein Vielfaches wie in den Paradise Papers genannten Anteils. Für Apple stehe auch nicht die Frage im Vordergrund, wie viele Steuern man schulde, sondern wo genau diese anfallen würden.