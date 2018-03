Apple kauft Texture: "Netflix für Zeitschriften"

Von Zeit zu Zeit übernimmt Apple kleinere Firmen - und gibt das manchmal auch selbst bekannt. Texture dürfte nicht billig gewesen sein.

Vergrößern texture © Apple

Apple hat den Distributor von digitalen Magazinen Next Issue Media samt seiner App Texture übernommen , der etwa 200 Zeitschriften in seinem Portfolio in digitalen Ausgaben vertreibt. Der Service läuft unter iOS und Android, Apple wolle nach der Übernahme hieran nichts ändern. Next Issue Media war bisher von einem Konsortium aus Verlagen und einem Venture-Kapital-Geber im Jahr 2009 gegründet und 2010 als "Netflix oder Hulu für Zeitschriften" an den Start gegangen.



Mittlerweile legt die App Texure (nur im US-Store erhältlich) nicht mehr nur Wert auf den Zugang zu kompletten Magazinen, sondern bereitet daraus auf den individuellen Interessen des Lesers basierend, die für ihn besten Texte auf. Die Leseflatrate kostet zehn US-Dollar im Monat. Über den Kaufpreis schweigt sich Apple aus, vermutlich dürfte aber der Risikokapitalgeber KKR seine im Jahr 2015 investierten 50 Millionen US-Dollar mit Zinsen zurückbekommen haben und auch die Publisher Condé Nast, Hearst, News Corp und Meredith sollten mit dem Deal zufrieden sein.

Eddy Cue, Apples "Senior Vice President of Internet Software and Services" ist es jedenfalls und freut sich in der Pressemitteilung: "Wir sind erfreut, dass Texture sich Apple anschließen wird, zusammen mit einem beeindruckenden Katalog von Magazinen, von denen viele von den führenden Verlagen der Welt stammen." Apple sehe sich dem Qualitätsjournalismus von vertrauenswürdigen Quellen und Marken verpflichtet, Magazine sollten auch weiter in der Lage sein, "wunderschön gestaltete" und gewinnende Geschichten für ihre Leser zu produzieren. Zu den Magazinen in der App gehören Marken wie GQ, Time oder der National Geographic.