Apple: Keine Reparatur eines iPhone mit Jailbreak

Bei einem iPhone oder iPad mit einem sogenanntem Jailbreak kann Apple den Support verweigern.

Vergrößern Jailbreak © Fotolia.de, doomu

In einem neuen Support-Dokument hat Apple zum Thema Jailbreak oder „Unautorized modification of iOS“ ausführlich Stellung genommen. Der für viele Nutzer wohl wichtigste Satz steht am Ende: „Apple may deny service for an iPhone, iPad, or iPod touch that has installed any unauthorized software.“

Sprich: bei einem iOS-Gerät mit Jailbreak kann Apple eine Reparatur verweigern, trotz Garantie. Begründet wird dies mit einem Verstoß gegen die iOS-Nutzervereinbarung. Nach deutscher Rechtsprechung mag dies vielleicht fraglich sein, in der Praxis hilft dies dem Kunden aber wenig weiter.

Laut Apple kann ein Jailbreak nämlich eine ganze Reihe an Problemen verursachen: Sicherheitsmängel, Instabilität, Akkuprobleme und weitere Probleme.

Nicht bestreiten lässt sich ein Sicherheitsverlust: Durch ein Jailbreak werden Sicherheitsmechanismen des Systems deaktiviert und Hacker könnten sowohl Informationen stehlen, das Gerät beschädigen als auch Malware installieren.

Der Grund für Abstürze und das Einfrieren des Systems kann laut Apple ebenfalls ein Jailbreak sein, ebenso kann es eine verkürzte Akku-Laufzeit verursachen. So gut wie alle Cloud-Dienste können zudem durch das Freischalten des Gerätes gestört und zukünftige iOS-Updates unmöglich gemacht werden.

Unsere Meinung: Jailbreaks haben ihren Reiz, vor allem für die Installation von Spielen sind sie sehr beliebt. Bei früheren Systemen war diese "Freischaltung" auch relativ einfach möglich und ließ sich recht problemlos rückgängig machen. Auch für Sicherheitsforscher, die sich auf iOS spezialisieren sind sie weiter ein immens wichtiges Thema . Vor allem Einsteigern kann man aber aktuell von einem Jailbreak eigentlich nur abraten, lassen sich doch Probleme mit der Stabilität und späteren Updates nicht ausschließen. Wir vermuten außerdem, dass Apple auch aus Sicherheitsgründen in Zukunft stärker gegen Jailbreaks vorgehen will.