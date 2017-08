Apple könnte bald 1 Billion Dollar wert sein

Apple könnte bald das erste Unternehmen der Welt sein, welches mehr als 1 Billion US-Dollar wert ist.

Vergrößern Die Apple-Aktie hat nach der Präsentation der Q3-Geschäftszahlen deutlich zugelegt.

Apple hat gestern Abend (deutscher Zeit) seine Bilanz für das dritte Quartal vorgelegt. Und die fällt angesichts so vieler verkaufter iPhones so erfreulich aus, dass die Apple-Aktie auf einen neues Allzeithoch zusteuert. Vorbörslich wird die Apple-Aktie an der New Yorker Börse mit um die 159 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (150,05 US-Dollar) entspricht.

Der Wert von Apple lag gestern bei Börsenschluss bei etwa 782 Milliarden US-Dollar. Durch den Anstieg des Werts der Aktie hat sich der Wert von Apple inzwischen nachbörslich auf über 800 Milliarden US-Dollar erhöht, wie die US-Site Techcrunch vorrechnet. Der Weg bis zu 1 Billionen US-Dollar ist da nicht mehr weit. Analysten haben bereits vor einigen Wochen prognostiziert, dass Apple in den nächsten 12 Monaten das erste Unternehmen der Welt sein wird, welches mehr als 1 Billion US-Dollar wert ist.

Dazu müsste die Apple-Aktie einen Wert von zwischen 192 bis 195 US-Dollar erreichen. Die Präsentation des iPhone 8 Anfang September könnte nochmal für einen deutlichen Wertzuwachs sorgen. Hinzu kommt die Prognose von Apple, das ein sehr erfolgreiches viertes Quartal erwartet.