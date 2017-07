Apple kommentiert VPN-App-Verbot in China

Apple löscht mehrere VPN-App aus seinem chinesischen Store, da sie gegen die lokalen Richtlinien verstoßen.

Über das Wochenende hat Apple mehrere Apps aus dem chinesischen App Store verbannt, die VPN-Services angeboten haben. Diese sind besonders in China populär, da das Land sehr strikte Vorschriften bezüglich des Internets und der Online-Inhalte hat. So ist beispielsweise Twitter im Land gesperrt und Apple musste am Anfang des Jahres die "New York Times" aus seinem chinesischen Store löschen, da sie angeblich "illegale Inhalte" anbot. Um an diese Inhalte zu gelangen, benötigen die Nutzer in China VPN-Dienste oder -Apps. Diese sind nun im Land seit Kurzem ebenfalls illegal. Diesen Grund führt auch Apple in seiner Benachrichtigung an die Entwickler an, nachdem ihre Apps aus dem chinesischen Store verschwunden waren.

In einer Erklärung gegenüber Mashable kommentiert Apple den Verbot wie folgt: "Anfang des Jahres hat das chinesische Ministerium für Wirtschaft und Informationstechnologie verkündet, dass alle Entwickler von VPN-Diensten eine Lizenz der Regierung erwerben sollen. Wir sind nun aufgefordert, die Apps zu entfernen, die keine Lizenz für die VPN-Services haben. Die Applikationen funktionieren jedoch weiterhin in allen anderen Stores."

In dubio pro reo: Dass Apple früher oder später die VPN-Apps in China aus dem Store verbannt, war absehbar. Denn in jedem einzelnen Fall, bei dem China eine Sperrung der Inhalte von Apple verlangt hat, hat der iPhone-Hersteler nachgegeben. So gibt es seit April 2016 keine iTunes Movies und keinen iBooks Store in China mehr. Mit den VPN-Apps ist die Lage noch gravierender, hierbei werden nicht allein die Inhalte verboten, sondern auch Mittel und Wege, an diese Inhalte zu kommen. So bleibt wohl ein Jailbreak die einzige Möglichkeit für Nutzer in China, Zeitungen, Bücher und Filme aus dem Westen zu schauen.