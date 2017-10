Apple kooperiert mit GE

> Internet of Things

Apple geht eine weitere Zusammenarbeit im Business-Sektor ein. Zusammen mit GE legt der iPhone-Hersteller Entwicklerwerkzeuge für die Industrie vor.

Vergrößern Kooperation für das Internet der Dinge © Apple / GE

Apple zeigt in einer Kooperation mit GE, wie das Thema Augmented Reality in Business-Anwendungen einzieht. Konkret geht es um Predix-Industrieanwendungen für iPhone und iPad. Die IoT-Plattform Predix von GE analysiert Predictive Data von Industrieanlagen. Mit iPhone und iPad sollen etwa Techniker von an Maschinen angebrachten Lichtquellen oder iBeacons Signale auf ihren Bildschirm bekommen, die über potentielle Störungen informieren. Das Predix SDK für iOS steht ab dem 26. Oktober zur Verfügung. Die damit entwickelten Apps werden nach Apples Vorstellungen "Industrieunternehmen mehr Einblick und Transparenz über die Leistung ihrer Ausrüstung und Betriebsabläufe direkt vom iPhone oder iPad aus geben".

