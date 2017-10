Apple lenkt ein: Flugmodus deaktiviert unter iOS 11.0.2 Bluetooth und WLAN komplett

Deaktivierte man unter iOS 11 Bluetooth über das Kontrollzentrum, werden nur neue Verbindungen verhindert. Das kann zu Akkuproblemen führen.

Vergrößern Per Kontrollzentrum kann man das Bluetooth-Modul nicht (immer) deaktivieren.

Offenbar hat Apple mit dem Update auf iOS 11.0.2 stillschweigend den Flugmodus überarbeitet: Klickt man unter dem aktuellen System im Kontrollzentrum auf das Symbol "Flugmodus", werden Bluetooth, Mobilfunk und WLAN wieder komplett deaktiviert – so wie unter allen früheren Systemen. Tippt man dagegen auf die Symbole von WLAN, Bluetooth und Mobilfunk, bleibt das Modul weiterhin aktiv. Will man diese Module komplett ausschalten, muss man das weiterhin über die Systemeinstellungen erledigen.

Mit ein Grund für die Änderungen ist vielleicht die harsche Kritik durch die Organisation EFF , die Apples missverständliche Abschaltfunktion stark kritisiert hatte – vor allem aus Sicherheitsgründen.

Achtung: Der Flugmodus von iOS 11 hat eine weitere Neuerung, die uns anfangs etwas verwirrt hat – er merkt sich, ob man nach der letzten Aktivierung eines der drei Module angeschaltet hatte. Hat man beispielsweise bei der letzten Aktivierung des Flugmodus das Bluetooth-Modul aktiv, um seine Air Pods zu nutzen, bleibt das Modul bei der nächsten Aktivierung des Flugmodus automatisch eingeschaltet.

Usprünglicher Artikel vom 21.09.2017:

Langjährige iPhone- und iPad-Nutzer können es fast schon, ohne hinzusehen: Mit einer Wischbewegung das Kontrollzentrum öffnen und den Flugmodus aktivieren. Auch Bluetooth, Mobilfunk und WLAN kann man über das praktische Kontrollzentrum gezielt deaktivieren. Was unter iOS 11 aber neu ist: Die jeweiligen Module werden beim Antippen jetzt nicht mehr deaktiviert, sondern nur neue Netzverbindungen verhindert. Sie verbrauchen also weiter Strom, was bei vielen Anwendern zu verringerter Akkulaufzeit führen kann. Will man WLAN und Bluetooth komplett deaktivieren, muss man dies jetzt über die Einstellungen tun. Für das WLAN-Modul geht man dazu auf Einstellungen/WLAN, bei Bluetooth auf Einstellungen/Bluetooth und tippt auf den jeweiligen Schieber. Das Aktivieren ist dagegen problemlos über das Kontrollzentrum möglich.

Vergrößern Das komplette Deaktivieren von Bluetooth und WLAN ist nur noch über die Einstellungen möglich.

Apple hat aber eigentlich gute Gründe für diese Neuerung : Funktionen wie AirDrop, AirPlay, Handoff und Instant Hotspot bleiben aktiv und Apple Pencil und Apple Watch mit dem iOS-Gerät verbunden. Auch Ortungsdienste sind nutzbar, etwa für die Anzeige der Uhrzeit. Ärgerlich ist dies aber wohl vor allem für ältere Geräte, bei denen oft das Bluetooth-Modul viel Akkuleistung beansprucht.