Apple muss Nutzer über Chip-Drosselung informieren

Peter Müller

Ein Hinweis auf der italienischen Support-Seite von Apple unterrichtet Nutzer über die Folgen der Chip-Drosselung.

Hinweis erforderlich: Das iPhone kann einer Zeit des Gebrauchs seine Leistung reduzieren, weil ein älterer Akku nicht mehr die notwendige Spannung liefert – einsehen kann man den Zustand unter "Batteriegesundheit". Apple hatte die Systembremse in iOS 10.2.1 für iPhone 6/6s (Plus) eingeführt. In Folge des zum Throttlingate hochstilisierten Vorfalls sah sich Apple mit einigen Verbraucherschutzklage konfrontiert, denn die an sich sinnvolle Schutzmaßnahme hatte der Hersteller nicht kommuniziert. Ein Gericht in Italien hat Apple nun dazu verurteilt, auf seiner Website apple.com/it einen deutlichen Hinweis auf die Funktion zu platzieren und darüber zu informieren, dass die Systembremse nicht ausreichend kommuniziert worden war. Im gleichen Zuge hat die italienische Wettbewerbsbehörde Strafen in Millionenhöhe gegen Apple und Samsung verhängt. Der Vorwurf dabei: geplante Obsoleszenz.