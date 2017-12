Apple Pay kann 2018 nach Polen kommen

Offenbar führt Apple Gespräche mit mehreren polnischen Banken, um seinen Bezahldienst im Land demnächst zu starten.

Vergrößern Apple Pay

Nach den Angaben der polnischen Webseite " Cashless.pl ", die ihre Infos von mehreren unabhängigen Quellen gesammelt hat, hat Apple mehrere Banken in Polen kontaktiert, mit dem Vorschlag, Apple Pay für ihre Kunden anzubieten. Technische Unterstützung bei der Einführung werden die Banken anscheinend von Mastercard erhalten, ob Visa auch dabei ist, ist momentan noch nicht klar. An der Hardware-Seite ist jedoch der polnische Markt schon längst für Apple Pay vorbereitet: Die lokalen Banken haben das Token-Prozedere von Mastercard und Visa implementiert, dies erlaubt es, die eigene Kredit- oder Debit-Karte mit dem Smartphone zu verbinden. So wird es nach Angaben von Cashless.pl ein leichtes sein, Apple Pay über lokale Banken anzubieten.

Momentan verhandelt Apple angeblich mit fünf polnischen Finanzinstitutionen, unter anderem mit Alior, BZ WBK und mBank. Nicht alle kontaktierten Banken haben sich jedoch auf das Angebot von Apple eingelassen und es abgewiesen. Hauptgrund dabei: Apple verlangt für die Apple-Pay-Transaktionen eine Gebühr im einstelligen Nachkomma-Prozentbereich, Google Pay dagegen ist kostenlos.