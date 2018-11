Apple Refurbished Store bekommt neues Design

Nach einem Redesign ist der Apple Refurbished Store moderner, aber leider auch unübersichtlicher geworden.

Unter Mac-Fans ist der Apple Refurbished Store bekannt und beliebt , bietet er doch besonders gut erhaltene Gebrauchtgeräte mit oft ansehnlichen Rabatten. Anscheinend wollte Apple ihm nun ein neues Aussehen verpassen, Aufbau und Layout ähneln nach einem Redesign nun stark dem übrigen Online Store. So sind etwa die Produktbilder weit größer geworden und beim Aufruf einer Rubrik wie „Macbook Pro“ sieht man eine Liste aller verfügbaren Produkte. Sortiert sind die Angebote in die Rubriken Mac, iPad, iPod, Homepod, Apple TV, Zubehör und Sonderverkauf. Komplett neu ist die Kategorie „Homepod“, aktuell sind in der deutschen Version des Store aber noch keine Angebote an Apple-Lautsprechern aufgelistet. Genaugenommen sind aktuell nämlich nur die Kategorien Mac, iPad und iPod befüllt, vor allem Macbook Pro gibt es in vielen Versionen.

Unsere Meinung:

Eigentlich war eine Aktualisierungs des Refurbished Store schon lange überfällig, vom neuen Design sind wir aber doch etwas irritiert: So leidet die Übersichtlichkeit unter dem neuen Aufbau, da sich die Ergebnisse oft gleich auf mehrere Seiten verteilen. Der Aufbau passt auch nicht so recht für den Verkauf von Gebrauchtgeräten: Bisher konnte man das wichtige Modelljahr eines Gerätes, RAM und Speicher sofort in der Liste sehen, jetzt man muss erst das Einzelprodukt aufrufen oder das Modelljahr über das Hintergrundbild des Produktes erraten – was Nicht-Profis überfordern dürfte. Kurios: Auf die Nennung des Rabatts in Prozent verzichtet Apple jetzt komplett, bei manchen Produkten wird der Rabatt in Euro angegeben, bei anderen nur der Endpreis. Ein Glanzstück ist das neue Design nach unserer Meinung jedenfalls nicht geworden.