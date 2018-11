Apple: Sechs Prozent Rückgang bei iPhone-Verkäufen

Trotz zuletzt noch hervorragender Bilanz verkauft Apple deutlich weniger Smartphones. Den dritten Platz kann die Firma trotzdem halten.

Trotz starker Verluste hält Samsung auch 2018 den ersten Platz im Marktanteil (30,1 Prozent) und verkauft immer noch die meisten Handys (26,8 Millionen Einheiten). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies aber ein Minus von 14,6 Prozent. Dies berichtet ZDNet im Anschluss an einen Bericht von IDC für die sogenannte EMEA-Region , zu der Kontinentaleuropa, der mittlere Osten sowie Südafrika gehören.

Den zweiten Platz belegt erneut Huawei mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent und 17,2 Millionen verkauften Smartphones. Der Hersteller aus China schafft damit ein Jahreswachstum von 55 Prozent.

Apple dagegen verringert seine Verkäufe in der genannten Region von 13,3 Millionen Einheiten in 2018 auf lediglich 12,5 Millionen iPhones in diesem Geschäftsjahr, der Marktanteil fällt von 14,2 Prozent auf 14 Prozent, dies entspricht insgesamt einem Minuswachstum von sechs Prozent. Nur aufgrund der deutlich erhöhten Preise konnte Apple trotzdem auch im letzten Quartal noch eine ausgesprochen positive Bilanz hinlegen.

Als eigentlichen ”Preistreiber” dagegen macht das Marktforschungsinstitut IDC nicht nur die teureren iPhones, sondern ausgerechnet Huawei mitverantwortlich. Das chinesische Unternehmen konnte sich vor allem mit seinen höherwertigen und damit auch teureren Smartphones zuletzt gut etablieren, etwa mit der P20-Reihe, womit man vor allem Samsung im mittleren und oberen Preisbereich zu schaffen macht. In sechs der 23 EMEA-Märkte konnte Huawei demnach sogar mehr Smartphones als Hauptkonkurrent Samsung verkaufen.

Auf den Plätzen folgen Transsion und Xiaomi – letzterer chinesischer Hersteller mit einem beeindruckenden Jahreswachstum von fast 132 Prozent.