Apple Store verkauft jetzt Mesh-System von Linksys

Zusätzlich zu seinen Airport-Systemen bietet Apple in seinen Stores jetzt das Mesh-System Velop von Linksys.

Vergrößern Das Mesh-System Velop ist ab sofort im Apple Store zu haben.

Bisher hatte Apple in seinen Stores nur seine selbst entwickelten Airport-Router im Angebot, laut Gerüchen wird Apple diese aber nicht mehr weiter entwickeln . Was dies zu bestätigen scheint: Die Router und Time Capsules sind zwar weiter im Angebot, erstmals gibt es aber jetzt Alternativ-Router von Linksys.

Dabei handelt es sich um das Mesh-System Velop , das im Paket mit zwei oder drei Geräten angeboten wird. Das Einstieg-Paket mit zwei Modulen kostet 300 Euro, ein 3er-Paket ist für 429 Euro zu haben. Konfigurieren kann man die Geräte per iOS-App, ein Modem ist allerdings nicht integriert. Mesh-Systeme können besonders große Flächen mit einem stabilen Signal versorgen (pro Velop-Gerät etwa 185 Quadratmeter), ein separater Kanal für die Kommunikation zwischen den Geräten macht dies möglich. Andere Mesh-Systeme gibt es mittlerweile von einer ganzen Reihe an Herstellern, eine Übersicht finden Sie hier . Apples Entscheidung für die Belkin-Tochter Linksys ist für den Hersteller sicher eine gute Werbung. Grundlage der meisten Geräte bildet Technologie von der Firma Qualcomm, mit der sich Apple in einer intensiven Auseinandersetzung befindet.

➤ Linksys Velop auf Amazon.de ab 175 Euro .