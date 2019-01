Apple sucht die besten iPhone-Fotos

Kris Wallburg

Mit dem "Shot on iPhone" Wettbewerb sucht Apple die besten iPhone-Fotos. Die Gewinner werden international ausgestellt.

Vergrößern Die meisten Fotos entstehen inzwischen mit Handykameras © Fotolia / Alexander

Apple sucht wieder mal die besten Fotos geschossen auf dem iPhone. Regelmäßig veranstaltet der Konzern Foto-Wettbewerbe für Fotos von der (Zitat Apple) "beliebtesten Kamera der Welt".

Die "Shot on iPhone"-Challenge findet vom 22. Januar bis 8. Februar statt. In diese Zeitraum kann jeder seine besten iPhone-Fotos an Apple senden. Dafür reicht es, einen Instagram-Post oder einen Twitter-Post mit dem Hashtag #ShotOniPhone zu versehen. Alternativ können die Fotos auch per E-Mail shotoniphone@apple.com direkt an Apple geschickt werden. Dies hat den Vorteil, dass Fotos in Originalauflösung ankommen und nicht unnötig durch Upload-Dienste der sozialen Medien verkleinert werden. Außerdem sollte das iPhone-Modell erwähnt werden, am besten gleich als Dateiname: "Vorname_Nachname_iPhonemodell.jpg".



Die eingereichten Fotos werden schließlich von elf Jurymitgliedern begutachtet und zehn Gewinnerfotos ausgewählt. Diese werden dann auf Plakatwänden, in Apple Retail Stores und und online ausgestellt. Ein Preisgeld für den Gewinner gibt es nicht.