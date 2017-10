Apple untersucht Fälle von aufgeplatzten iPhones 8

In Asien sind bereits zwei iPhone 8 Plus-Geräte aufgeplatzt. Hersteller Apple will diese Vorfälle nun näher untersuchen.

Vergrößern Hat Apple im iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus Akkus von Amperex Technology Limited verbaut? © Apple

Am vergangenen Wochenende machten Meldungen über aufplatzende iPhone-8-Modelle im Internet die Runde. Betroffen waren zwei iPhone-8-Plus-Käufer in Asien. Bei einem von ihnen brach das Smartphone beim Laden auf, das zweite Geräte platzte auf dem Lieferweg zu seinem Besitzer. Wie Apple heute gegenüber der britischen Zeitung Independent bestätigte, werde der Hersteller die beiden Vorfälle näher untersuchen. Die betroffenen Geräte wurden bereits an Apple geschickt.

Eine der betroffenen Käuferinnen stammt auf Taiwan. Sie hatte ihr iPhone 8 Plus zum Laden an die Steckdose gehängt. Etwa drei Minuten später begann sich der Frontdeckel mit Display zu wölben. Während des Ladevorgangs wurde die Wölbung immer größer, bis sich schließlich die komplette Front vom Rest des Smartphones ablöste. Der zweite betroffenen Kunde stammt aus Japan. Er behauptet, sein iPhone 8 Plus sei bereits mit abgelöster und gewölbter Front geliefert worden. Was genau die Wölbung verursacht, ist noch unklar. Den Gerüchten zufolge könnte es sich um fehlerhafte Akkus handeln. Die sollen vom selben Hersteller stammen wie die fehlerhaften Akkus im Galaxy Note 7. Die Stromspeicher explodierten und lösten eine weltweite Rückrufaktion aus.