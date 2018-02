Apple verkauft 18 Millionen Apple Watches im Jahr 2017

Die Apple Watch verkauft sich gut, sagt ja auch Apple. Wie gut genau, haben nun Analyeten ausgerechnet

Vergrößern Apple Watch 3 © Apple

Apple verweigert sich hartnäckig, konkrete Verkaufszahlen zur Apple Watch zu nennen. Aus Tim Cook war lediglich heraus zu bekommen, dass in den letzten vier Quartalen man jeweils 50 Prozent mehr Uhren als jeweils im Jahr davor los geworden sei. Diese Aussagen bestätigen nun die Marktexperten von Canalys : Apple habe im vergangenen Jahr insgesamt 18 Millionen Apple Watches verkauft und somit 54 Prozent mehr als 2016. Allein im Dezemberquartal seien es mit 8 Millionen Stück gewesen, was nicht nur für Apple einen Rekordabsatz bedeute, sondern generell für Hersteller von Wearables. Vor allem in den USA, Japan und Australien sei die Mobilfunkversion der Apple Watch 3 stark nachgefragt gewesen, heißt es in der Analyse. In Europa jedoch verhindere die eingeschränkte Auswahl des Providers bessere Geschäfte.