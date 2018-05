Apple wächst stark in Indien

Während man in China und anderen Märkten sich auf Schätzungen von Analysten verlassen muss, gibt es in Indien offizielle Zahlen.

Vergrößern Der indische Markt bietet für Apple viele Chancen. © Fotolia / somartin

Apple muss im Land jedes Jahr gegenüber einer Aufsichtsbehörde " Registrar of Companies " innerhalb des Wirtschaftsministeriums einen Bericht erstatten. In den aktuellen Bericht hatte " Economic Times " aus Indien Einsicht. Demnach hat das Unternehmen im Land im aktuellen Geschäftsjahr bis März 2018 rund 46.500.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Dies bedeutete einen Zuwachs von rund 44% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt konnte Apple in Indien umgerechnet 1.459.000.000 Euro umsetzen, dies sind zwar 17% mehr als im Vorjahr, "Economic Times" berichtet von einem deutlichen Rückgang. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen um rund 40% des Umsatzes wachsen. Sämtliche Gewinne im Land investiert Apple entweder in eigene Produktion vor Ort. So ist es bekannt, dass Apple in Indien vor allem ältere Modelle seiner Smartphones wie iPhone 5S produzieren lässt.